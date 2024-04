"Legami", mostra personale di Luca Valerio D’amico

Palazzo Velli Expo per il suo decennale, è orgogliosa di presentare la mostra personale "Legami" dello street artist Luca Valerio D’Amico, a cura di Valeria Cirone. Un evento poliedrico e coinvolgente, che fonde diverse forme d'arte per creare un'esperienza unica. Offrendo al pubblico una varietà di stimoli, dalle performance teatrali ai live painting passando per le esposizioni di origami giganti.



Un interessante approccio alla relazione tra gli esseri umani e la loro capacità di connettersi con gli altri viene indagata all'interno della mostra. Attraverso una serie di opere d'arte che esplorano il concetto di legame, l'esposizione offre al pubblico una riflessione profonda sulla natura umana e sulle relazioni interpersonali.

Le opere di Luca Valerio D’Amico mostrano una varietà di interpretazioni del concetto di legame, sia esso legato alla famiglia, all'amicizia o all'amore. Alcune opere si focalizzano sulle emozioni che scaturiscono dai legami, mentre altre esplorano il senso di appartenenza e di reciproco sostegno che i legami possono offrire. L'allestimento crea un dialogo visivo e concettuale tra di loro. Un’alternanza di lavori, dove il tratto distintivo di Luca Valerio D’Amico gioca con il micro e con il macro della tela. Un dialogo visivo che abbraccia il bidimensionale ed il tridimensionale. L'illuminazione e l'ambientazione contribuiscono a creare un'atmosfera suggestiva e coinvolgente, che invita il pubblico a immergersi nelle opere esposte e a riflettere sul significato dei legami nella propria vita.



La combinazione di spettacoli di recitazione e live painting, aggiunge un interessante dimensione emotiva e narrativa alla mostra, permettendo al pubblico di immergersi completamente nelle storie raccontate dagli attori mentre gli artisti dipingono in tempo reale. Questa interazione tra teatro e pittura crea un'atmosfera dinamica e coinvolgente, che trasforma lo spazio espositivo in un palcoscenico vivente.

Gli origami di Barbara Rossetti, in arte JustB world - My paper poetry, aggiungono un tocco di magia e meraviglia all'evento, trasformando lo spazio con le loro forme intricatamente piegate ed impreziosite dal tratto di Luca Valerio D’Amico. Un concetto importante per la cultura giapponese è quello della perenne trasformazione della materia: nulla è fisso, tutto si trasforma. Concetto che è alla base anche di queste sculture di carta. La flessibilità degli origami e del loro modo di essere fa sì che ogni cosa sia vista solo come un momento del suo continuo cambiamento. Il processo è un continuo “divenire”, la materia si trasforma in qualcosa di diverso, piega dopo piega. Una connessione ed un legame con la tradizione e la manualità, invitando il pubblico a esplorare la bellezza e la complessità della creazione artistica.



L'esposizione "Legami" promette di essere un'esperienza multisensoriale che celebra la diversità delle espressioni artistiche ed invita il pubblico a riflettere sui legami che ci uniscono come individui e come comunità.



PROGRAMMA DELLA MOSTRA



Mercoledì 3 Aprile

VERNISSAGE con live painting

Ospite della serata Francesca Antonelli

ore 18.30



Giovedì 4 Aprile

AZADI - Donna, Vita, Libertà

Reading di Shervin Haravi e live painting di Luca Valerio D'Amico

ore 20.00



Mercoledì 10 Aprile

PRESENTAZIONE DOCUMENTARIO “Grazie Lina” di Daniele Urciuolo con Jari Gugliucci

ore 19.00



Venerdì 12 Aprile

TRACCE

Performance con reading di Daniele Parisi e live painting di Luca Valerio D'Amico

ore 21.00