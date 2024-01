Leatherette live al Monk

Le parche, rassegna curata da Indiepanchine, dove talenti emergenti tracciano il percorso verso una nuova era musicale, torna con il suo quarto appuntamento. L’evento si terrà giovedì 25 gennaio 2024 in partnership con HitReview, presso il Monk Club, situato tra i due quartieri Casalbertone/Portonaccio, luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative.

Le parche, tre divinità classiche note per la loro capacità di poter influenzare il destino degli umani, simboleggiano il potere dell’arte.

Il Monk diviene l’ambiente in cui la creatività artistica si spinge verso nuovi orizzonti veicolando l’innovazione attraverso la musica. La rassegna presenta una line up decisa ad infiammare il palcoscenico del Monk proponendo i progetti musicali più interessanti della scena emergente punk nazionale.

L’opening di serata sarà affidato a LACATTEDRALE , nome d’arte di Adriano Donati, progetto romano definito il “Post punk da Rebibbia”. Porterà sul palco le sonorità energiche e progressive del primo EP “Volume I” insieme alla sua band formata da 3 elementi.

Seguirà poi il live d’esordio della band romana COME ON, DIE, composta da: Michele Mariola, voce e chitarra, Evita Polidoro, voce e batteria, Ruggero Fornari alla chitarra e Stefano Rossi al basso.

I COME ON, DIE porteranno sul palco il loro primo album, di prossima pubblicazione, in cui coesistono in armonia influenze rock e post-punk.

La rassegna musicale targata Indiepanchine lascerà poi spazio al live dei Leatherette, band formatasi nel 2018 a Bologna. Composta dal chitarrista Andrea, il batterista Francesco, il cantante/chitarrista Michele, Jacopo al sassofono e Marco al basso. Il nome del gruppo deriva da “Warm Leatherette”, singolo di The Normal, termine che rifletteva un approccio ironico alla musica rock, tra accettazione e rifiuto.

Caratterizzati da sonorità inconfondibili, creando un mix di punk, jazz e no wave, producono un sound imprevedibile ed inedito. Nel 2021 presentano al pubblico l’EP autoprodotto “Mixed Waste”, seguito da un’intensa attività di live come la partecipazione al Mi Ami Festival.

L’anno successivo pubblicano poi il primo LP, “Fiesta”, un “car-crash” di rumore, amore contorto e melodia oscura, che li vede partire per il tour europeo ed aprire poi gli Shame al SEI Festival. Nel 2023 arriva il nuovo LP della band “Small Talk”, ch’è stato subito ben accolto ed apprezzato dalla critica italiana ed internazionale.