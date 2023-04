Leatherette live al circolo Arci Rccb_Init

Prodotta da Indiepanchine e realizzata con il contributo di NUOVO IMAIE, promozione nuovi progetti discografici dal vivo. L’evento si svolgerà giovedì 20 aprile presso il club del circolo Arci Rccb_Init, situato nel quartiere di Casalbertone.



La serata di musica live del IV Municipio presenta al pubblico due tra le band più innovative della nuova scena musicale italiana. Una line up dalle forti contaminazioni, sound sperimentali, fluidità tra i generi e sonorità energiche immerse in una location dalle suggestioni alternative retrò.



Pronti a catturare l’attenzione del pubblico in apertura di serata saranno i Soloperisoci, band indie-rock con influenze new wave. Composta dai cantanti/chitarristi Ernesto e Alessandro, Guglielmo alla batteria e Matteo al basso. Il gruppo trova la sua identità musicale tra la canzone italiana e la musica indipendente britannica, un sound dalle chitarre decise in cui rieccheggiano nomi di band come i Cure e gli Smiths.



Saliranno poi sul palco del Rccb_Init i Leatherette, band post punk formata dal chitarrista Andrea , il batterista Francesco, il cantante/chitarrista Michele, Jacopo al sassofono e Marco al basso. Il nome del gruppo deriva da “Warm Leatherette”, singolo di The Normal, termine che suonava come una presa in giro della musica rock e il conseguente culto delle rockstar. Il loro non è solo punk ma un insieme di sonorità convogliate dalla sperimentazione che spazia dal jazz a suggestioni no wave. I Leatherette stanno concludendo ora il loro tour europeo che li ha visti suonare in vari club tra Francia, Germania ed Inghilterra.