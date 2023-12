"Le zietelle", commedia al Teatro Petrolini

Giorgio, avvocato in carriera, e Lucrezia, wedding planner, sono pronti per fare il grande passo...o quasi! Lei ancora non sa che il suo promesso sposo vive con tre adorabili vecchiette, le sue zie, e il loro bizzarro badante.



Quando Giorgio decide di invitare a casa la sua fidanzata per farle conoscere le donne che l'hanno cresciuto Lucrezia non crederà a ciò che vedranno i suoi occhi: l'uomo forte, determinato, maturo e intelligente di cui si è innamorata diventa improvvisamente un bambinone in balia delle sue amate zi(e)telle!



Basterà questo breve incontro per mettere in discussione il futuro della coppia?





SARA SIGNORETTI, LORENZA SACCHETTO, DAVIDE POGGIONI, FABRIZIO LORETI, LUCA GABOS, MICHELA MALAVASI, CESARE CECCOLONGO. Regia di SARA SIGNORETTI.