Le Wine Nights di Eataly

Venerdì 7 e sabato 8 giugno a Eataly Roma arrivano le Wine Nights, una festa tutta dedicata al vino. Tante le cantine ospiti, con la possibilità di assaggiare numerose bottiglie direttamente dal produttore. Ad arricchire le serate saranno le proposte pensate per l’occasione dagli chef di Eataly e musica in sottofondo.

Le Wine Nights daranno modo a curiosi, appassionati, esperti e wine lovers di scegliere tra innumerevoli vini, freschi ed estivi. Al centro dell’attenzione saranno realtà vitivinicole provenienti da tutta Italia, che porteranno le loro bottiglie in assaggio e in vendita. Sarà un viaggio lungo lo stivale, da nord a sud, alla scoperta dei vitigni e dei terroir che caratterizzano le principali produzioni dei nostri territori.

Si parte dalle eccellenze locali, con i vini dei Castelli Romani e quelli del Parco dell’Appia Antica di Riserva della Cascina, quelli biologici e biodinamici di Carpineti, lungo la Via Francigena, il Frascati DOC di Fontana Candida e le proposte di Casale del Giglio, a poca distanza in linea d’aria dal Mar Tirreno che, con le sue brezze fresche e salmastre, ne impreziosisce l’aroma delle uve. Dalla provincia romana si va verso la campagna senese, con Colombaio di Cencio e il suo Chianti e Sangiovese, per spingersi poi fino alla Maremma, grazie alle etichette di Celestina Fè.

Si passa quindi per le Marche con i vini piceni dell’Azienda Agrobiologica San Giovanni e, scendendo lungo l’Adriatica, arriviamo in Puglia per assaggiare il Nero di Troia e il Primitivo, della Daunia, di Gioa del Colle e di Manduria. Non manca una rappresentanza dalla Campania felix, con i suoi apprezzati vitigni autoctoni, e della Basilicata con i vini del Vulture di Re Manfredi.

Traghettando in Sicilia, ecco in degustazione la DOC Etna declinata in bianco e rosso di Carranco e Tornatore, ma anche il Nero d’Avola, il Grillo, il Catarratto, lo Chardonnay e il Syrah di Tenuta Rapitalà. Risalendo lungo la Penisola, non possono mancare anche i rossi fruttati della Valpolicella e la bollicina italiana più venduta al mondo, il Prosecco, declinato magistralmente da Villa Sandi.

Di banco in banco ci spingiamo fino all’estremo nord-est approdando in Friuli Venezia Giulia, per degustare la Ribolla Gialla e i bianchi del Collio. Ovviamente c'è anche una degna rappresentanza del Piemonte, con i vini delle tenute di re Vittorio Emanuele di Fontanafredda, tra le colline delle Langhe, patrimonio dell’Unesco e gli spumanti metodo classico Alta Langa di Gancia.

Gli chef di Eataly proporranno un menu in accompagnamento ai vini in degustazione: dalla pasta fresca agli sfizi, fino ad arrivare ai dolci. Ospite speciale sarà Bosco – Officine del Tartufo, osteria di Pigneto che porterà a Eataly Roma la tradizione abruzzese e una selezione di ricette arricchite con il tartufo estivo.

Le Wine Nights di Eataly Roma sono a ingresso gratuito. Sono in vendita carnet speciali, per permettere di degustare tutti i vini presenti. Inoltre, tutte le proposte enogastronomiche potranno essere acquistate tramite gettoni, presso le casse dedicate.