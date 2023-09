Le voci di Roma, visita guidata teatralizzata serale

Vivi, morti, leggende, reali e fantasmi. Queste sono le figure che nel corso dei secoli hanno dato voce a Roma. Dietro l’ironia romanesca e le bocche taglienti, si è sempre celata un’amara verità e una saggezza popolare amante della vita e della bellezza.

Attori, boia, poeti, bulli e tanti altri sono i personaggi che si incontreranno nel corso della prima di una serie di passeggiate pensate per l'estate romana.

Tra piazza Trilussa e via Giulia, un viaggio alla scoperta di piccoli angoli nascosti, location cinematografiche e case natali di grandi artisti del passato. Ad accompagnare i partecipanti saranno proprio loro, i grandi personaggi della Roma di ieri e di oggi, calati nel corpo dell’attore Vittorio Sagat, che intratterrà e sollazzerà la nostra passeggiata.



Quando: sabato 9 settembre 2023, ore 21:00

Appuntamento: piazza Vincenzo Pallotti, 15/20 minuti prima dell’inizio della visita

Contributo: 16€ intero, 10€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Il noleggio degli auricolari è obbligatorio per gruppi numerosi e incluso nel contributo richiesto.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso di almeno due ore prima l’orario di inizio della stessa.