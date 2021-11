"Le Unghie" al teatro Tor Bella Monaca

Anna, che da ragazzina problematica vittima di maltrattamenti in famiglia riesce a diventare la prostituta più ricercata di una prestigiosa casa di tolleranza, ormai rinchiusa dietro le sbarre di un carcere da troppo tempo, racconta gli eventi della sua esistenza mettendoli in parallelo con la maniera in cui, fase dopo fase, si curava le unghie. Dapprima è una bambina che si divora le pellicine; poi un’adolescente che si cura unghie con lo smalto trasparente e che inizia ad intravedere le sue sembianze di donna; nella fase in cui mette lo smalto rosso, Anna scopre la sua sensualità ed il potere che ha sugli uomini in quanto donna. La ragazza finisce poi per sconfinare nella sua maniacale volontà di controllo sugli altri quando usa le unghie finte ed arriva ad un eccesso che farà finire nella maniera più drammatica e feroce possibile la sua esperienza nella casa chiusa. Alla fine del percorso, rimane solo un’ultima unghia, di cui Anna deve ancora raccontare: quella che è destinata a cadere. Un’affascinate esplorazione del lato oscuro della mente femminile.





06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30)

promozione@teatrotorbellamonaca.it

martedì 23 e mercoledì 24 novembre ore 21



di Valentina Fratini

con Isabella Giannone

regia Francesco Branchetti

musiche Pino Cangialosi

Foxtrot Golf

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...