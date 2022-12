Le stelle del domani

Ariadimusica ed Europa inCanto, due realtà che hanno come obiettivo quello di diffondere la cultura artistica e musicale tra le nuove generazioni, lavorando con e per i giovani, presentano la prima rassegna musicale dedicata a talenti eccezionali. Ad aprire la rassegna la piccola pianista giapponese Himari Sugiura, 10 anni, allieva del M° Gianni Maria Ferrini ad Ariadimusica dall'età di 4 anni.

A 7 anni si è esibita nella meravigliosa cornice del Parco Archeologico di Paestum e a soli 9 anni ha eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra K 246 di Mozart diretta dal M° Donato Renzetti al Teatro Italia di Roma.

Il programma della serata, di grande impegno tecnico e musicale, è dunque affidato ad una bambina dalle incredibili capacità musicali e pianistiche. Bach, Clementi, Chopin e Debussy eseguiti in maniera stupefacente. Afferma il suo Maestro: "Il nostro è un lavoro di grandissima attenzione reciproca, trascorriamo ore e ore insieme al pianoforte. Certamente è una allieva dotata di qualità eccezionali, ma studia con grande dedizione e metodo. Il lavoro del pianista si costruisce soltanto così. E' una gioia per me che possa far sentire dal vivo ciò di cui è capace".

Dopo questo evento, un contest determinerà i prossimi talenti protagonisti della rassegna. Un appuntamento imperdibile. Ingresso libero. E' possibile prenotare i posti sulla piattaforma Eventbrite.