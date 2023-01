Le statue parlanti, visita guidata

Il tema di questa visita per il centro città è allegro e tipicamente romano... le statue parlanti.

Per secoli queste antiche statue hanno rappresentato il malumore popolare nei confronti del potere, e l'avversione alla corruzione ed all'arroganza dei suoi rappresentanti facendosi beffe dei personaggi pubblici più importanti.

Volete scoprire le loro storie e le irriverenti satire e pasquinate?

Nel corso della nostra passeggiata ne vedremo ben cinque delle sei presenti a Roma attraverso un percorso affascinante e ricco di storia.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

GUIDA: Natalia tel 338 3929926

APPUNTAMENTO: Largo di Torre Argentina di fronte al Teatro, ore 15.20

La guida sarà riconoscibile dal cartello “10 Guides of Rome”

Assenza di barriere architettoniche

COSTO DELLA VISITA

€11,50 (comprensivo di auricolari sanificati)

€6,50 ridotto, 6-18 anni (comprensivo di auricolari sanificati)

Pacchetto famiglia: 1 gratuito per il secondo figlio, che pagherà soltanto il noleggio degli auricolari di €1,50

Disabili con accompagnatori hanno entrambi diritto alla riduzione del 50% sul costo: €6,50

Se non si raggiunge il numero minimo di 8 iscritti *entro le ore 12.00 del giorno precedente la visita,* questa verrà annullata e gli iscritti riceveranno comunicazione via mail o sms.

INFO PRENOTAZIONI:

Si richiede l’invio di una mail entro il 20 Gennaio a 10guidesofrome@gmail.com

oppure un sms o whatsapp al numero 338 3929926 specificando:

titolo della visita e data

numero dei partecipanti ed età dei bambini se presenti

nome, cognome e recapito telefonico

(Questi dati non saranno mai utilizzati o ceduti a terzi, nel rispetto della privacy)

Il pagamento della visita guidata verrà effettuato direttamente sul posto alla guida