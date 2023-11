"Le Scians" portano l'ironia di Teatro Canzone al Petrolini di Roma

Dopo il successo del concerto allo storico cinema Fulgor di Rimini, al Teatro Petrella di Longiano e al Teatro Navile di Bologna, arriva a Roma il Teatro canzone de Le Scians.



L'eclettico duo formato da Valentina Mattarozzi (voce) e Francesca Bellière (Pianoforte) sarà giovedì 7 dicembre alle 20,45 al Teatro Petrolini di Roma per sorprendere il pubblico con uno spettacolo musicale che esce da ogni cliché.



In Teatro canzone le due artiste rivisitano alcuni successi della storia della musica italiana riformulandoli dal punto di vista armonico e stilistico. I brani vengono “smontati” e “rimontati” in lavori di alto bricolage in un melange di fantasia ed eleganza, ironia e intensità.



Le Scians incrociano il pop con il jazz e lo fondono in Teatro canzone mettendo al centro la donna e l’uomo, con i loro eterni conflitti. In un divertissement teatrale che si dipana tra depistaggi e finta normalità, giocando con parole, melodie, armonie e di strani casi di francesismo, passando da momenti ironici, grotteschi ad altri emotivamente molto intensi.



Francesca, abile pianista, stupisce con arrangiamenti di assoluta maestria, eseguiti con uno straordinario tocco jazz.



Valentina, dotata di una vocalità sorprendente, utilizza la voce come uno strumento, immergendosi completamente nei brani e diventando essi stessi.



L'eccezionale formula adottata dalle artiste consiste nell'intrecciare i brani, talvolta mescolandoli, creando così un tessuto narrativo coinvolgente che rapisce lo spettatore nota dopo nota, battuta dopo battuta.



Un "put purì" musicale che colora sentimenti ed emozioni con una rigorosa palette armonica. Questo viaggio, breve o lungo, intenso e fuggevole, attraverso le pagine della musica italiana, non necessariamente storica, si apre a nuove prospettive grazie a reinterpretazioni musicali, testuali ed elementi teatrali.