Le quattro stagioni al Teatro dell'Opera

Le Quattro Stagioni di Vivaldi andranno in scena al Teatro dell'Opera di Roma dal 22 al 27 settembre, con la regia e la coreografia di Giuliano Peparini.

Lo spettacolo è in programma dal 22 al 25 settembre alle 20, il 26 settembre alle 18 e domenica 27 settembre alle 16,30. Prevista anche un'anteprima giovani per gli under 26, domenica 20 settembre alle 19.

Le Quattro Stagioni di Vivaldi, tutte le informazioni

Regia e Coreografia di Giuliano Peparini

SCENE Andrea Miglio

COSTUMI Anna Biagiotti

LUCI Marco Vignanelli

VIDEO Edmondo Angelelli e Giuliano Peparini

VOCE RECITANTE REGISTRATA Alessandro Preziosi

Interpreti principali:

PRIMAVERA Rebecca Bianchi, Claudio Cocino

ESTATE Marianna Suriano, Giacomo Castellana

AUTUNNO Susanna Salvi, Michele Satriano

INVERNO Sara Loro, Alessio Rezza

Con il corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, musiche su base registrata dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, violino solista Vincenzo Bolognese, sonata in fa minore k. 466 di Domenico Scarlatti, pianoforte Antonio Maria Pergolizzi.