"Le quattro stagioni by zoomers" alla Casa del Jazz

Domenica 24 luglio, "Le quattro stagioni by Zoomers" arriva alla Casa del Jazz, nel contesto dei Concerti nel Parco.

La grande Classica raccontata dalla Generazione Z. L'Orchestra Giovanile di Roma, composta da ragazzi dai tredici ai vent’anni, sorta sul solco ed in rappresentanza del “Sistema Abreu”, tra le realtà più attive nella crescita e formazione di nuovi talenti della musica classica, torna sul palco de I Concerti nel Parco, dopo il grandissimo successo ottenuto nel 2017 con gli spettacoli “Pierino e il lupo” di Prokofiev e “Le avventure di Pinocchio”, di Collodi e le musiche di Fiorenzo Carpi, con la voce recitante di Edoardo Leo. Nel 2020 ha realizzato le registrazioni audio/video della fiction RAI ``La Compagnia del Cigno 2``, andata in onda su RAI 1 in prima serata nella primavera 2021.

Per questo concerto l’OGDR presenta un programma che parte da un grande classico del barocco italiano “ Le Quattro Stagioni “ di Vivaldi, con primo violino solista la giovane, ma già nota - per il suo straordinario talento e svariati Concorsi già vinti - Misia Iannoni Sebastianini, per arrivare a due opere molto amate dal grande pubblico, di compositori spagnoli del novecento Manuel De Falla e Joaquin Rodrigo, che traggono ispirazione dall’universo barocco. Chitarra solista, nella ammaliante “Fantasia para un Gentilhombre” di Rodrigo è il romano Gianmarco Ciampa, considerato, in ambito internazionale, uno dei migliori chitarristi della sua generazione. Completa il programma una selezione di brani dall’opera forse più conosciuta di De Falla, “El Amor Brujo”.

Un concerto di musica colta interpretato da giovani artisti, inserito intenzionalmente dal direttore artistico nel cartellone, di questa rassegna estiva multidisciplinare che si svolge nel parco, fin dai suoi esordi , per affermare che la grande musica classica può e deve uscire il più possibile dalle sedi istituzionali per arrivare al grande pubblico.

Misia Iannoni Sebastianini si è diplomata presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma con il masssimo dei voti, lode e menzione d’onore e nel 2018 ha ottenuto la laurea di secondo livello in musica da camera presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma con votazione 110, lode e menzione. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra i quali Luigi Nono, Annarosa Taddei, Dinu Lipatti, Premio Crescendo, Anemos, svolge un’intensa attività concertistica. È membro fondatore del Quartetto Werther, vincitore del Premio F. Abbiati" - Premio "A. Farulli" 2020, Terzo Premio alla 20esima edizione del Concorso Internazionale di Musica da Camera “Trio di Trieste” e del Primo Premio al Concorso Alberto Burri 2019. È stata chiamata da Bruno Giuranna come membro di giuria del Concorso per quartetto d’archi “Premio Farulli” 2020. Suona un violino F. Guadagnini del 1928