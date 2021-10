Le Pianure del Silenzio - Trekking da Campaegli a Camposecco. Unisciti per questo suggestivo itinerario all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini. Vieni a scoprire le meraviglie ed i panorami di questa terra ai confini tra Lazio ed Abruzzo nella magica atmosfera dell’autunno. Ci aspetta un percorso ad anello di circa 13km nel cuore naturale di questo altopiano che sovrasta la valle dell’Aniene.



Attraverseremo boschi di faggio, valli e le caratteristiche pianure carsiche di questa zona (Camporotondo, Camposecco). Se saremo fortunati, potremmo ammirare i colori autunnali del bosco (Foliage) e godere di questo incredibile spettacolo naturale. Scopriremo insieme la storia delle rocce, delle piante e degli animali che vivono in questo luogo. Racconteremo le vite degli uomini che ci hanno vissuto e che da qui sono passati.

Immersi nel silenzio di questo luogo avremo la possibilità di tornare in contatto con l’ambiente naturale: un’esperienza rigenerante, un antidoto contro lo stress, il rumore e il caos della grande città.



Che stai aspettando!



L’autunno sta lanciando il suo richiamo…!



