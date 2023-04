"Le parole di una Nazione al Museo Centrale del Risorgimento": evento gratuito al VIVE per il 25 aprile

Martedì 25 aprile il VIVE presenta l'incontro "Le parole di una Nazione al Museo Centrale del Risorgimento". Una visita guidata per famiglie e bambini in occasione della Festa della Liberazione. L'ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione via emali all'indirizzo vi-ve.edu@cultura.gov.it

Quali sono i colori, le forme e gli oggetti che rappresentano l’Italia? Quali sono le parole e le immagini che narratori e artisti utilizzano più spesso per descrivere la storia della nostra Nazione? Lo scopriamo in occasione del 25 aprile, con una visita speciale al Vittoriano e al Museo Centrale del Risorgimento. Piccoli e adulti seguono le avventure di alcune parole come “patria”, “identità”, “futuro” e “Nazione” per imparare a raccontare storie diverse nel corso del tempo. Insieme diamo forma e colore alle nostre idee, immaginando composizioni di oggetti, lettere e simboli.

Appuntamento alle 16 al Vittoriano, ingresso lato Ara Coeli.