Le notti con i dinosauri

Per tutto il mese di Agosto alla mostra "World Of Dinosaurs" in corso a Lanuvio (Roma) sarà possibile effettuare delle suggestive visite notturne nella magica atmosfera del Casale della Mandria.

Potrete improvvisarvi esploratori, utilizzando una torcia come unico strumento per illuminare il cammino e scovare i dinosauri e le altre strane creature che si celano tra la vegetazione. Fino a raggiungere Viola, la gigantesca bambina alta 7 metri che domina la radura, tra luminosi papaveri e i suoi fedeli amici dinosauri.



Tutte le sere di Agosto (escluso il lunedì) presso la mostra World of Dinosaurs all'Agriturismo Casale della Mandria di Lanuvio (frazione Campoleone)



Info e Prenotazioni: 3331657725