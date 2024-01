"Le notti bianche", Dostoevskij al Teatro Le Maschere

Debutta al Teatro Le Maschere (via Aurelio Saliceti 1), Parole Appassionate, il progetto artistico del Centro Culturale Talia, tra i vincitori dell’“Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti”.

Fino al 31 maggio, un cartellone di otto spettacoli che mettono al centro la contemporaneità e in particolare l'universo femminile, il primo dei quali, Le notti bianche, è in programma il 9 gennaio alle ore 21 (replica il 10 gennaio). La pièce, liberamente ispirata al racconto di Fëdor Dostoevskij, è adattata e diretta da Marco Blanchi, anche in scena con Rebecca Valenti: un racconto sulla solitudine, sulla necessità di comunicare, sulla voglia e il bisogno di amare, ma anche sulle proprie paure, sul timore di lasciare le proprie abitudini. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 06.58330817.

Un uomo, una donna, una panchina.

L’incontro tra “Il sognatore” e Nasten’ka avviene perché necessario affinché ciascuno dei due si accorga di sé stesso attraverso l’altro e, quindi, rinasca al “cambiamento”. In questa breve storia, Dostoevskij riesce a cogliere il punto di esatto e poetico equilibrio tra il sogno e il mondo reale, tra la verità e la finzione. Ne “Le notti bianche” c’è qualcosa di chiaro e di insolito per lo stile di Dostoevskij, a cominciare dalla descrizione della città che ospita la vicenda: Pietroburgo. La Pietroburgo di questo racconto non è un luogo intrappolato nei vicoli bui e malsani che stringeranno la visuale di tanti altri “eroi” Dostoevskijani come, ad esempio, il Raskol’nikov di “Delitto e castigo”, il quale vive praticamente a occhi bassi senza nemmeno accorgersi del cielo sopra di lui. Per lui c’è posto solo per la sua “idea”. E non è nemmeno l’angusto sottosuolo del protagonista delle “Memorie “troppo preso a rotolarsi nella melma del suo rancore. La Pietroburgo del “sognatore” è una città che si apre sotto l’incanto di una notte stellata di maggio, una “notte bianca” che è il riflesso di uno stato d’animo in cerca di un altro stato d’animo per potersi esprimere pienamente.

Quattro notti scandiscono la dinamica del racconto e dello spettacolo. La pioggia del mattino che subentra alla fine, sembra dissolvere in una normalità senza magia il sogno che forse è stato e forse non è stato.

