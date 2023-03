"Le notti bianche di Fëdor", vincitore del festival Teatramm' 2022 al Teatro Marconi

Il 10 e l'11 marzo ore 21.00 in scena al Teatro Marconi lo spettacolo "Le notti bianche di Fëdor", adattamento teatrale del romanzo di Fëdor Dostoevskij, della compagnia Ipotenusa Teatro.



Lo spettacolo ha debuttato a settembre 2022 all' Festival Teatramm' aggiudicandosi i seguenti premi: Miglior spettacolo, Miglior regia, Miglior attrice, Miglio attore emergente, Miglio disegno luci, Miglior costumi.



Ecco la trama:



In una notte di fine primavera, uno scrittore alla ricerca di ispirazione, si imbatte in una ragazza, Nastenka. Questo incontro apparentemente fortuito è quello che lo scrittore aspettava da una vita intera.



Gallery

innamora della ragazza. Nastenka non può però ricambiare questo amore perché il suo cuore appartiene ad un’altra persona. Lo scrittore sa, ma non accetta, che i due sono fisicamente impossibilitati a stare insieme, Nastenka è infatti solo un personaggio della sua storia, un prodotto dei suoi sogni.