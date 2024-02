"Le notti bianche di Fëdor" al Teatro Pegaso di Ostia

Dal 7 al 10 marzo in scena al Tetro Pegaso di Ostia lo spettacolo 'Le notti bianche di Fëdor'.



Lo spettacolo vincitore del festival Teatramm' 2022 torna in scena ad Ostia.

Adattato da 'Le notti bianche' di Fëdor Dostoevskij lo spettacolo è un viaggio tra sogno e realtà.



In una notte di fine primavera, uno scrittore alla ricerca di ispirazione, si imbatte in una ragazza, Nastenka, in fuga da un’ombra dalla quale crede di essere inseguita. Questo incontro apparentemente fortuito è quello che lo scrittore aspettava da una vita intera.



Ma Nastenka esiste veramente nel mondo reale? O è il frutto di uno dei tanti sogni in cui lo scrittore vive?