Il VIVE, per vemerdì 28 aprile, presenta l'evento "Le mille storie del VIVE – Alla scoperta di Palazzo Venezia". Appuntamento alle 17,30 a Palazzo Venezia, ingresso da via del Plebiscito, 118

Per molti secoli residenza di papi, cardinali, ambasciatori e artisti, Palazzo Venezia è un’antica e maestosa dimora del Rinascimento, nel cuore di Roma. Pochi edifici in città, forse addirittura nessuno, racchiudono un simile patrimonio di storia, di arte e di cultura. Grazie al racconto delle nostre guide le facciate severe e imponenti come le mura di un’antica fortezza si schiudono e rivelano all’interno un complesso di logge, camminamenti e giardini, con piante ed essenze preziose, sale talmente ampie da togliere il fiato, e capolavori dal Medioevo all’inizio del Novecento.

Il visitatore viene sottratto così al traffico delle automobili e condotto lungo il filo di un sottile equilibrio tra sogno a ammirazione. Le mille storie del VIVE - Uno sguardo sempre nuovo tra Arte e Storia è il ciclo di incontri che si svolgono tutte le domeniche alle 11 e i venerdì alle 17.30; visite guidate per tutti, dai 12 anni in su.