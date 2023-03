"Le meraviglie dell'Aventino", visita guidata

Un’ oasi di pace nel cuore di Roma, che conserva da secoli luoghi magici e misteriosi e dove il tempo sembra essersi fermato. L'Aventino sarà protagonista di una visita guidata per tutta la famiglia organizzata per domenica 12 marzo dall'associazione 10 Guides of Rome.

Una passeggiata tra culti pagani e cristiani alla scoperta dei segreti e delle meraviglie del colle Aventino: le sue chiese (visiteremo le basiliche di Santa Sabina e dei Santi Bonifacio e Alessio), i Templari, i Cavalieri di Malta ed i resti di una Rocca medievale dove visse addirittura un Papa, Onorio IV. La visita si concluderà con una vista spettacolare su Roma al tramonto dal Giardino degli Aranci.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Guida: ALESSIA

Cell. 3475594450

mail: 10guidesofrome@gmail.com

APPUNTAMENTO: ore 15:45 a Piazzale Ugo La Malfa, presso il monumento a Mazzini.

La guida è riconoscibile dal cartello “10 Guides of Rome”

Costi:

€ 11,50 (include il noleggio degli auricolari)

€ 6, 50 ridotto 6-18 anni (include il noleggio degli auricolari)

Pacchetto famiglia: 1 gratuito per il secondo figlio, che pagherà soltanto il noleggio degli auricolari di € 1,50

Disabili con accompagnatori hanno entrambi diritto alla riduzione del 50% sul costo: € 6

Il pagamento della visita guidata verrà effettuato direttamente sul posto alla guida

INFO PRENOTAZIONI: Si richiede l’invio di una mail entro l’11 marzo a 10guidesofrome@gmail.com oppure un sms o whatsapp al numero 3475594450.