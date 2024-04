Le meraviglie del Celio, visita guidata

€ 11,50 (intero) - € 6,50 (ridotto 6- 18 anni) - Gratuito per il secondo figlio che pagherà solo €1,50 per gli auricolari

Una passeggiata alla scoperta di alcuni angoli d'arte e bellezza custoditi nel cuore di Roma. Si percorreranno vie tranquille ed appartate, che conservano i resti scenografici e i monumenti di storie millenarie. Dal punto di incontro si attraverseranno l'Arco romano detto di Dolabella per giungere alla piazza dei Santi Giovanni e Paolo, poi il bellissimo parco di Villa Celimontana per arrivare alla basilica di Santo Stefano Rotondo. Si visiterà quindi questa antichissima basilica rotonda, una delle chiese più affascinanti di Roma.

Guida: Marina 349 8336718.

Appuntamento: ore 15.30 davanti alla Basilica di Santa Maria in Domnica, via della Navicella,10

Si richiede l'invio di una e-mail all'indirizzo 10guidesofrome@gmail.com oppure di un messaggio WhatsApp o SMS al numero 349 8336718 specificando:

- Titolo del Tour e Data

- Nome e recapito telefonico

- Numero dei partecipanti

Il pagamento della visita avverrà direttamente sul luogo di incontro.

I dati forniti non saranno mai usati per promozioni o ceduti a terzi, saranno conservati per un mese dall'evento come da ordinanza della Regione Lazio e poi cancellati.