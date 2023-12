Le meraviglie del barocco romano: il Corridoio delle Stanze di Sant'Ignazio e la Chiesa del Gesù

15 euro per i soci, 20 per i nuovi

Appuntamento sabato 9 dicembre alle ore 16 con le illusioni prospettiche nel Corridoio delle Stanze di Sant’Ignazio e le meraviglie del barocco romano nella Chiesa del Gesù.

Fulcro della visita saranno le Stanze di Sant’Ignazio: in questi ambienti Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della compagnia dei Gesuiti, visse gli ultimi anni della sua vita.

Gli ambienti sono uniti da un Corridoio affrescato da Andrea Pozzo fra il 1682 e il 1686: un meraviglioso gioco illusionistico di dilatazione dello spazio e di distorsioni prospettiche.

La visita prosegue con la maestosa Chiesa del Gesù che domina l’omonima piazza, realizzata da Jacopo Barozzi detto il Vignola tra il 1568 e il 1575; Giacomo della Porta concluse i lavori e innalzò la magnifica cupola.

L’interno della chiesa conserva lo stupefacente soffitto con "Il Trionfo del nome di Gesù” di Giovanni Battista Gaulli detto il Baciccio, inoltre, presso la Cappella di Sant’Ignazio sarà possibile ammirare la macchina barocca, un vero e proprio spettacolo teatrale ideato sempre da Andrea Pozzo.

Appuntamento sotto la Chiesa del Gesù alle 15.45, si inizia alle 16.

Quota: 15 euro per i nostri soci, e 20 euro per i nuovi (tesseramento 2024 incluso)

Durata: 1h e 30'

Per partecipare:

romawelcrome@gmail.com

sms/whatsApp 340.416762