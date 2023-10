Le Larve live al Monk

Le parche, rassegna curata da Indiepanchine, dove talenti emergenti tracciano il percorso verso una nuova era musicale. L’evento si terrà giovedì 26 ottobre 2023 presso il Monk Club, situato tra i due quartieri Casalbertone/Portonaccio, luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative. Le parche, tre divinità classiche note per la loro capacità di poter influenzare il destino degli umani, simboleggiano il potere dell’arte. Il Monk diviene l’ambiente in cui la creatività artistica si spinge verso nuovi orizzonti veicolando l’innovazione attraverso la musica. Per l’occasione all’interno del teatro sarà possibile assistere alle esposizioni artistiche di Dépendance Studio e Sebastiano Costa.



Alle ore 19 il giardino del Monk ospiterà il live podcast condotto da Matteo Corradini. Un’intervista per conoscere meglio Specchiopaura, costola del collettivo Thru Collected. Gli Specchiopaura sono due giovani musicisti partenopei che con il brano “Napoli Undercore” hanno acceso le luci su sonorità fuori dal mainstream e una testualità iperrealista. La rassegna proseguirà poi con il concerto di musica live che vedrà esibirsi band emergenti e storiche della Capitale.



Indiepanchine propone al pubblico una line up decisa a sperimentare sonorità dal rock al punk fino al pop, creando un gioco sonoro generazionale e all’avanguardia. Protagonisti dell’opening di serata saranno i Giovedì, gruppo di 5 giovani ragazzi romani, vicini a sonorità rock e strumentali legati tra loro dall’amore per la musica live. Seguirà poi sul palco del Monk, Le Larve, progetto musicale con una storia alle spalle nell’underground romano, definito l’indie rock del sottosuolo. La rassegna musicale di questa prima data si concluderà solo dopo aver fatto scatenare il pubblico con Il Branco, band dalle sonorità d’oltremanica in cui il punk si fonde con il cantautorato.