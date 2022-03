Le lacrime amare di Petra von Kant al Teatro Palladium

Melodramma borghese scritto e diretto da Rainer Werner Fassbinder nel 1971, trasposto dallo stesso regista l’anno successivo sul grande schermo, Le lacrime amare di Petra von Kant è per la prima volta a Roma al Teatro Palladium il 4 e il 5 marzo alle 20.30, messo in scena dalla compagnia Nerval Teatro, premio Ubu 2021 con Doppelgänger, per la regia di Maurizio Lupinelli.



La pièce indaga il rapporto complesso e claustrofobico tra la stilista Petra von Kant e la sua assistente Marlene, un amore ossessivo e tragico che fa della dialettica hegeliana servo-padrone il modello di riferimento attraverso cui decodificare e dissacrare la realtà.



Con Le lacrime amare di Petra von Kant, Nerval Teatro prosegue il percorso di esplorazione verso gli autori di area tedesca, come Georg Büchner, Herbert Achternbusch, Peter Weiss, Werner Schwab, approdando per la prima volta a uno dei più importanti protagonisti della “nuova onda” del cinema tedesco degli anni Settanta-Ottanta per approfondirne il linguaggio e l’incidenza delle sue opere sul contemporaneo.



La natura anfibia dell’opera, nata come testo drammaturgico, e solo successivamente tradotta in sceneggiatura, è l’oggetto di indagine di Nerval Teatro che mescola così il linguaggio del teatro e quello cinema per sondare il limite tra realtà e finzione, attore e personaggio, sperimentazione e narrazione.

La scena suggerisce la percezione di uno spazio cinematografico, un set dove tutto è a vista e non esiste un fuori, dove i corpi delle attrici, i loro sguardi e i loro silenzi disegnano una drammaturgia dello spazio e della psiche sotto l'occhio attento di Marlene, il terzo occhio, che tiene costantemente i fili dei personaggi e della storia sotto una lente di ingrandimento, come se fosse una telecamera costantemente in movimento, in un adagio continuo.



