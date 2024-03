Le intermittenze della morte a Teatrosophia

Dopo il grande successo ottenuto nello scorso dicembre con Io ed Emma torna a Teatrosophia dal 14 al 17 marzo, la Margot Theatre Company con uno spettacolo tratto da un testo del grande scrittore portoghese Josè Saramago in cui troviamo realizzato il sogno di quasi ogni essere umano, ovvero quello di liberarsi per sempre dalla morte. Si affronta la realtà economica della morte, quella disorientata della Chiesa e la necessità della presenza della Signora con la falce nel cerchio della vita.



Un paese senza nome. 31 Dicembre, scocca la mezzanotte. Arriva l'eternità, nella forma più semplice e, quindi, più inaspettata: nessuno muore più. La gioia è grande, la massima angoscia dell'umanità sembra sgominata per sempre. Ma non è tutto così semplice: chi sulla morte faceva affari perde la sua fonte di reddito. E cosa ne sarà della chiesa, ora che non c'è più uno spauracchio e non serve più nessuna resurrezione? I problemi, come si vede, sono tanti e complessi. Ma la Morte, con fattezze di donna, segue i suoi imprevedibili ragionamenti: dopo sette mesi, annuncia con una lettera viola scritta a mano che sta per riprendere il suo usuale lavoro, fedele all'impegno di rinnovamento dell'umanità, che la vede da sempre protagonista. Da lì in poi le lettere viola partono con cadenza regolare e raggiungono i loro sfortunati (o fortunati?) destinatari, per avvertirli della loro imminente morte. Ma una lettera tarda ad arrivare e viene rispedita al mittente più volte…



Con Serena Borelli, Martina Grandin e Alessandro Moser - Regia di Valentina Cognatti - Una Produzione Margot Theatre Company. Al termine dello spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia



Orari: giovedì, venerdì e sabato h 21:00/ e domenica h 18:00

Biglietti:

Intero: Euro 14,00+5,00 per tessera associativa



Prenotazioni: Tel: 06 68801089 /353.39.25.682 - info@teatrosophia.com