Serata "Le fate ignoranti": Ferzan Ozpetek e Serra Yilmaz protagonisti al Cinema in piazza

Il primo weekend de Il Cinema in piazza si conclude con una serata per gli amanti di Ferzan Ozpetek. Domenica 6 giugno, infatti, a piazza San Cosimato, la manifestazione cinematografica dell'estate romana sarà tutta dedicata a Le fate ignoranti.

Ferzan Ozpetek e Serra Yilmaz presenteranno il film del 2001 chiudendo così il primo fine settimana di cinema sotto le stelle a Trastevere (dopo Favolacce e l'omaggio a Ennio Fantastichini, rispettivamente in programma venerdì 4 e sanato 5 giugno).

Come partecipare agli eventi de Il Cinema in piazza nell'estate 2021

Ogni giorno a partire dalle 9 si possono prenotare gli eventi della sera stessa. Il programma completo è disponibile su www.ilcinemainpiazza.it. Per il 4, 5 e 6 giugno l’appuntamento sarà dunque alle ore 20. Dal 9 al 13 giugno, gli eventi con ospite inizieranno alle 20.30 mentre quelli senza ospite alle 21.15. A partire dal 16 giugno, tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni. Sul ticket è indicato l'orario di entrata in piazza e la piazzola dentro cui prendere posto. L'ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Si consiglia di portare da casa un cuscino, un telo o una seduta.

Il programma integrale del Cinema in piazza

SAN COSIMATO

● 4 giugno - DAMIANO E FABIO D'INNOCENZO, ILEANA D'AMBRA, MAX MALATESTA e GABRIEL MONTESI presentano FAVOLACCE di Damiano e Fabio D'Innocenzo (2020, 98 min)

● 5 giugno - GIANNI DI GREGORIO, SUSANNA CASCELLA, MATTIA CATTARELLO, RICCARDO CIANCARELLI, GIORGIO COLANGELI, LORENZO FANTASTICHINI, MARCO PETTENELLO, STEFANO RATCHEV, MARCO SPOLETINI presentano LONTANO LONTANO di Gianni di Gregorio (2019, 92 min) - Omaggio a ENNIO FANTASTICHINI e al VICHINGO

● 6 giugno - FERZAN OZPETEK e SERRA YILMAZ presentano LE FATE IGNORANTI di Ferzan Ozpetek (2001, 106 min)

● 9 giugno - PIETRO MARCELLO e NICOLA GIULIANO presentano IL PASSAGGIO DELLA LINEA di Pietro Marcello (2007, 60 min) - Modera GOFFREDO FOFI

● 10 giugno - LA BOCCA DEL LUPO di Pietro Marcello (2009, 68 min) - a seguire IL SILENZIO DI PELESJAN (2011, 25 min)

● 11 giugno - EDGAR REITZ presenta in video-collegamento HEIMAT - EINE CHRONIK IN ELF TEILEN (EP. 1 - NOSTALGIA DI TERRE LONTANE) (1984, 118 min)

● 12 giugno - MONSTERS & CO. (2001, 92 min)

● 13 giugno - LA FINESTRA DI FRONTE di Ferzan Ozpetek (2003, 106 min)- in collaborazione con Cineteca Nazionale

● 16 giugno - MARIO MARTONE presenta LA TRAVIATA di Mario Martone (2021, 120 min)

● 17 giugno - MEDICI SENZA FRONTIERE presentano EGOISTI di Stéphane Santini e Géraldine Andre (2021, 56 min) - una collaborazione MSF e Aftermedia

● 18 giugno - ANTONIETTA DE LILLO e DANIELE VICARI, cast e troupe presentano IL RESTO DI NIENTE di Antonietta de Lillo (2004, 103 min)

● 19 giugno - IL RE LEONE (1994, 88 min)

● 20 giugno - MAGNIFICA PRESENZA di Ferzan Ozpetek (2012, 105 min)

● 23 giugno - BELLA E PERDUTA di Pietro Marcello (2015, 87 min)

● 24 giugno - SERGIO RUBINI e ROCCO PAPALEO presentano IL GRANDE SPIRITO di Sergio Rubini (2019, 113 min)

● 25 giugno - ore 19.30 consegna Premio Talento&Tenacia - a seguire VINCENZO MARRA presenta LA VOLTA BUONA di Vincenzo Marra (2019, 95 min)

● 26 giugno - COCO (2017, 105 min)

● 27 giugno - FERZAN OZPETEK, cast e troupe presentano SATURNO CONTRO di Ferzan Ozpetek (2007, 110 min) - in collaborazione con Cineteca Nazionale

● 30 giugno - UP (2009, 96 min)

● 1 luglio - EDWARD WATTS, OSCAR CAMPS (Open Arms), ANNALISA CAMILLI (Internazionale), PAOLO NASO (Mediterranean Hope), MARCO IMPAGLIAZZO (Sant'Egidio), ALESSANDRA TROTTA (Tavola Valdese) presentano FOR SAMA di Waad al-Kateab e Edward Watts (2019, 100 min) - Modera CLAUDIO PARAVATI (Confronti)

● 2 luglio - NICK VIVARELLI presenta LIFE AS A B-MOVIE: PIERO VIVARELLI di Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti (2019, 83 min) - Modera MARCO GIUSTI

● 3 luglio - GLI INCREDIBILI (2004, 115 min)

● 4 luglio - LETIZIA BATTAGLIA e GOFFREDO FOFI presentano LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA di Franco Maresco (2019, 105 min)

● 7 luglio - GIANFRANCO ROSI presenta BOATMAN di Gianfranco Rosi (1996, 55 min) - a seguire BELOW SEA LEVEL (2008, 110 min)

● 8 luglio - NAISSANCE DES PIEUVRES di Céline Sciamma (2007, 85 min)

● 9 luglio - CARLOS REYGADAS e FRATELLI D’INNOCENZO presentano SILENT LIGHT di Carlos Reygadas (2007, 145 min)

● 10 luglio - MARTIN EDEN di Pietro Marcello (2019, 129 min)

● 11 luglio - UN GIORNO PERFETTO di Ferzan Ozpetek (2008, 105 min)

● 14 luglio - GIANFRANCO ROSI presenta EL SICARIO - ROOM 164 di Gianfranco Rosi (2010, 80 min)

● 15 luglio - TOMBOY di Céline Sciamma (2011, 82 min)

● 16 luglio - KEN LOACH presenta SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach (2019, 101 min)

● 17 luglio - SACRO GRA di Gianfranco Rosi (2013, 95 min)

● 18 luglio - MINE VAGANTI di Ferzan Ozpetek (2010, 110 min)

● 21 luglio - DANIELE VICARI, LUIGI MANCONI, DAVIDE IACOPINI, PAOLO CALABRESI, MARTA MAFFUCCI, JENNIFER ULRICH e BENNI ATRIA presentano DIAZ - NON PULIRE QUESTO SANGUE di Daniele Vicari (2012, 127 min) - Modera ASIA LEOFREDDI (Confronti) - in collaborazione con Amnesty International Italia e Associazione Antigone

● 22 luglio - DIAMANTE NERO (BANDE DE FILLES) di Céline Sciamma (2014, 113 min)

● 23 luglio - CLARE PEPLOE presenta ROUGH MAGIC di Clare Peploe (1995, 105 min)

● 24 luglio - FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO (2013, 102 min)

● 25 luglio - CUORE SACRO di Ferzan Ozpetek (2005, 120 min) - in collaborazione con Cineteca Nazionale

● 28 luglio - FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi (2016, 114 min)

● 29 luglio - RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME di Céline Sciamma (2019, 122 min)

● 30 luglio - FILIPPO SCICCHITANO presenta ALLACCIATE LE CINTURE di Ferzan Ozpetek

● (2014, 110 min)

● 31 luglio - RANGO (2011, 107 min)

● 1 agosto - LA DEA FORTUNA di Ferzan Ozpetek (2019, 114 min)

CERVELLETTA

● 10 giugno - MATTEO GARRONE, MARCO SPOLETINI, MASSIMO CANTINI PARRINI, DIMITRI CAPUANI e MASSIMO CECCHERINI presentano PINOCCHIO di Matteo Garrone (2019, 125 min)

● 11 giugno - KES di Ken Loach (1969, 111 min)

● 12 giugno - SIMONE SPADA, CLAUDIO AMENDOLA, BARBORA BOBULOVA, SILVIA D'AMICO e CATERINA SHULA presentano HOTEL GAGARIN di Simone Spada (2018, 94 min)

● 13 giugno - HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE di Chris Columbus (2001, 152 min)

● 16 giugno - RIFF-RAFF - MEGLIO PERDERLI CHE TROVARLI di Ken Loach (1991, 95 min)

● 17 giugno - LA LETTERA SCARLATTA di Wim Wenders (1973, 90 min)

● 18 giugno - TERRA E LIBERTÀ di Ken Loach (1995, 109 min)

● 19 giugno - ALICE NELLE CITTÀ di Wim Wenders (1974, 113 min)

● 20 giugno - HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI di Chris Columbus (2002, 161 min)

● 23 giugno - PIOVONO PIETRE di Ken Loach (1993, 90 min)

● 24 giugno - FALSO MOVIMENTO di Wim Wenders (1975, 103 min)

● 25 giugno - MY NAME IS JOE di Ken Loach (1998, 105 min)

● 26 giugno - L'AMICO AMERICANO di Wim Wenders (1977, 128 min)

● 27 giugno - HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN di Alfonso Cuarón (2004, 142 min)

● 30 giugno - PERFECT BLUE di Satoshi Kon (1997, 81 min)

● 1 luglio - VENTO CHE ACCAREZZA L'ERBA di Ken Loach (2006, 127 min)

● 2 luglio - IL MIO AMICO ERIC di Ken Loach (2009, 116 min)

● 3 luglio - IL CIELO SOPRA BERLINO di Wim Wenders (1987, 130 min)

● 4 luglio - HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO di Mike Newell (2005, 157 min)

● 7 luglio - MILLENNIUM ACTRESS di Satoshi Kon (2001, 87 min)

● 8 luglio - MARCO BECHIS presenta GARAGE OLIMPO (1999, 98 min) e HIJOS (2002, 92 min) - Modera CRISTIANA CIMINO

● 9 luglio - JIMMY'S HALL di Ken Loach (2014, 109 min)"

● 10 luglio - WIM WENDERS presenta in video-collegamento PARIS, TEXAS di Wim Wenders (1984, 145 min)

● 11 luglio - HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE di David Yates (2007, 138 min)

● 14 luglio - TOKYO GODFATHERS di Satoshi Kon (2003, 90 min)

● 15 luglio - KEN LOACH presenta SWEET SIXTEEN di Ken Loach (2002, 106 min)

● 16 luglio - HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE di David Yates (2009, 153 min)

● 17 luglio - BUENA VISTA SOCIAL CLUB di Wim Wenders (1999, 105 min)

● 18 luglio - HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE - PARTE I di David Yates (2010, 146 min)

MONTE CIOCCI

● 19 giugno - CARLO VERDONE presenta BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI di Ettore Scola (1976, 115 min) – Omaggio a NINO MANFREDI

● 20 giugno - ESSERE JOHN MALKOVICH di Spike Jonze (1999, 113 min)

● 23 giugno - SILVANO AGOSTI e NICOLA PIOVANI presentano N.P. - IL SEGRETO di Silvano Agosti (1971, 95 min) - Modera LAURA DELLI COLLI

● 24 giugno - AMICI MIEI di Mario Monicelli (1975, 140 min)

● 25 giugno - CORALINE E LA PORTA MAGICA di Henry Selick (2009, 100 min)

● 26 giugno - ENRICO VANZINA presenta FEBBRE DA CAVALLO - LA MANDRAKATA di Carlo Vanzina (2002, 104 min) - Omaggio a GIGI PROIETTI e CARLO VANZINA

● 27 giugno - TI RICORDI DOLLY BELL? di Emir Kusturica (1981, 110 min)

● 30 giugno - lL TEMPO DEI GITANI di Emir Kusturica (1989, 142 min)

● 1 luglio - LA RAGAZZA CON LA PISTOLA di Mario Monicelli (1968, 103 min)

● 2 luglio - PARANORMAN di Sam Fell e Chris Butler (2012, 92 min)

● 3 luglio - RUPERT EVERETT e MICHELE SOAVI presentano DELLAMORTE DELLAMORE di Michele Soavi (1994, 105 min)

● 4 luglio - IL LADRO DI ORCHIDEE (ADAPTATION) di Spike Jonze (2002, 115 min)

● 7 luglio - UNDERGROUND di Emir Kusturica (1995, 170 min)

● 8 luglio - CONFESSIONI DI UNA MENTE PERICOLOSA di George Clooney (2002, 113 min)

● 9 luglio - BOXTROLLS - LE SCATOLE MAGICHE di Graham Annable e Anthony Stacchi (2014, 96 min)

● 10 luglio - GATTO NERO, GATTO BIANCO di Emir Kusturica (1998, 127 min)

● 11 luglio - NERI MARCORÈ presenta L'ARMATA BRANCALEONE di Mario Monicelli (1966, 120 min)

● 14 luglio - MARADONA BY KUSTURICA di Emir Kusturica (2008, 90 min)

● 15 luglio - SE MI LASCI TI CANCELLO di Michel Gondry (2004, 108 min)

● 16 luglio - KUBO E LA SPADA MAGICA di Travis Knight (2016, 101 min)

● 17 luglio - EMIR KUSTURICA presenta UNDERGROUND (1995, 170 min)

● 18 luglio - NUNZIA DE STEFANO e VIRGINIA APICELLA presentano NEVIA di Nunzia De Stefano (2019, 86 min)

● 21 luglio - PEPE MUJICA - UNA VITA SUPREMA di Emir Kusturica (2018, 74 min)

● 22 luglio - NICOLA PIOVANI e GIORGIO GOBBI presentano IL MARCHESE DEL GRILLO di Mario Monicelli (1981, 135 min)

● 23 luglio - MISTER LINK di Chris Butler (2019, 103 min)

● 24 luglio - MATHIEU KASSOVITZ presenta I SOLITI IGNOTI di Mario Monicelli (1958, 106 min)

● 25 luglio - SYNECDOCHE, NEW YORK di Charlie Kaufman (2008, 124 min)

