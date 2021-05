Le facciate affrescate della Roma rinascimentale, visita guidata

Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, a Roma si diffuse la pratica di affrescare le facciate dei palazzi, trasformando la città in una galleria di opere d’arte a cielo aperto.

Passeggiando lungo le vie del centro, andremo alla scoperta dei resti ancora visibili della Roma picta, seguendo un percorso cronologico che toccherà tutti i grandi esempi sopravvissuti.

Si parte da Tor Millina, per poi proseguire ad ammirare i grandi capolavori affrescati nei primi decenni del Cinquecento da Jacopo Ripanda e Polidoro da Caravaggio, e concludendo infine il percorso di fronte ad uno degli ultimi esempi di facciata decorata: gli affreschi del Palazzetto di Tizio da Spoleto in Piazza Sant’Eustachio.



Appuntamento: domenica 16 maggio, ore 16.00 in via di Tor Millina, 1

Quota di partecipazione: 10€ (in caso di uso di radioguide sarà richiesto un ulteriore contributo di 1,50€ a persona).



N.B.: la visita verrà confermata in zona gialla o arancione e con un minimo di 5 partecipanti, che dovrà essere raggiunto 24 ore prima dell’inizio della visita guidata. Altrimenti la visita verrà annullata.

In caso di impossibilità a partecipare alla visita, raccomandiamo di disdire la prenotazione, se possibile, almeno 24 ore prima del suo inizio.

La passeggiata verrà svolta in pieno rispetto della normativa vigente per l'emergenza Covid-19.

La visita è riservata a un massimo di 20 partecipanti.



Per la prenotazione (obbligatoria) e per informazioni contatta Sara:

