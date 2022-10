Le EbbanenSis Live al Teatro De Servi

Domenica 23 ottobre le EbbaneSis, il duo che sta rinnovando la fruizione della canzone napoletana, arriva a Roma al Teatro de’ Servi per un concerto imperdibile, organizzato da DO7 e I Concerti nel Parco nell’ambito della rassegna I Concerti nel Parco, Autunno 2022.



Viviana Cangiano e Serena Pisa: due voci e una chitarra che iniziano a proporre su Facebook intriganti rivisitazioni della canzone napoletana ma anche celebri pezzi rock cantati in dialetto. Questa è la semplice formula che le ha portate alla viralità con oltre 2 milioni di views in tutto il mondo.

In pochissimo tempo le richieste per concerti arrivano dall’Italia ma anche dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia e dagli Emirati Arabi. In questi Paesi esteri le EbbaneSis si sono esibite con successo nelle città di Santa Lucia (Femin’arte Corsica), Monaco di Baviera (Gasteig – Kleiner Konzertsaal), Mosca (Teatrium) e Riyad, dove per la prima volta due donne europee sono salite su un palco per una performance pubblica.



Nel 2020 le EbbaneSis pubblicano il loro album “Transleit”: un sunto della loro maestria e del loro repertorio di rivisitazioni di canzoni napoletane ed evergreen mondiali tradotte. Conquistano anche il pubblico televisivo e soprattutto quello di RAI 3 dopo aver partecipato al programma “Qui e adesso” con Massimo Ranieri.



Nel 2022 il duo ha pubblicato il singolo anche “A cura ‘e chi nun crede”, brano inedito che vede nel videoclip la partecipazione straordinaria di Valerio Mastandrea e Lino Musella in uno dei bar storici di Napoli.