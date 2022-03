"Le donne celebri della Roma Antica": visita guidata per la Festa della Donna

In omaggio alla prossima ricorrenza dell'8 marzo, Festa della Donna, 10 Guides of Rome organizza un percorso per conoscere più da vicino alcune delle piu celebri figure femminili dell"antichità.

La visita suggestiva all'interno degli splendidi Fori Imperiali e nel Foro di Cesare farà da sfondo scenografico ai racconti della guida. Percorrendo il passaggio sotterraneo del ‘900, finalmente aperto al pubblico, i visitatori potranno fare un viaggio a ritroso nel cuore della Roma antica.

Ingresso accanto alla Colonna Centenaria e nella basilica Ulpia, la più maestosa dell'impero Romano, nel tempio di Venere Genitrice, costruito da Cesare e dove fu posta l'effige in oro di Cleopatra. Si ammirerà la Torre più alta di Roma, una scuola e banche di 2000 anni fa, resti di case medievali, per poi restare affascinati dalla famosa Curia e dal Foro Romano fino a rievocare la ricchezza decorativa del Foro di Augusto e di Nerva



Per prenotare si richiede l'invio di un sms o whatsapp al numero. 3404032306, oppure di una email a 10guidesofrome@gmail.com. L'ingresso al sito archeologico è gratuito, l'appuntamento è domenica 6 marzo alla Colonna Traiana ore 14.30

Costo della visita guidata:

€ 11,50 intero

€ 6,50 sconto bambini dai 6 ai 18 anni

L'accesso al sito archeologico è consentito solo con Green pass o equivalente.