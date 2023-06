Le conversazioni, festival letterario di Antonio Monda e Davide Azzolini

Le conversazioni, il festival letterario internazionale diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini torna a Roma il 20 e 21 giugno. Nadia Terranova e Mattia Feltri saranno i protagonisti degli incontri a Palazzo Merulana (via Merulana 121), vivace e dinamico centro di produzione culturale tra letteratura, cinema e arte, nel cuore della capitale, grazie alla collaborazione di Intesa San Paolo ed Enel.

Viaggio, il tema de Le Conversazioni

Il tema scelto per Le Conversazioni 2023 è il viaggio/journey, in ogni possibile accezione e Antonio Monda ne condividerà i diversi aspetti con tutti gli ospiti di questa 18esima edizione: dal viaggio di piacere a quello che si compie per migliorare la propria condizione o perché mossi dalla disperazione. Dal viaggio interiore e spirituale a quello che ogni artista compie nel proprio percorso creativo.

Martedì 20 giugno (ore 19) sarà ospite a Palazzo Merulana la scrittrice siciliana Nadia Terranova autrice di diversi romanzi tra cui ricordiamo Gli anni al contrario (2015, vincitore di numerosi premi tra cui il Bagutta Opera Prima) Addio fantasmi (2018, finalista al Premio Strega) e il romanzo più recente Trema la notte, pubblicato da Einaudi nel 2022. Attiva anche nella letteratura per ragazzi, nel 2019 è stata nominata al premio Strega Ragazzi per il suo Omero è stato qui, mentre nel 2021 ha vinto il premio Andersen per il miglior libro 9/12 anni con Il segreto. Ha pubblicato per Feltrinelli insieme a Alessandro Leogrande La Frontiera. Raccontata ai ragazzi che sognano un mondo senza frontiere (2021).

Mercoledì 21 giugno (ore 19) sarà la volta di Mattia Feltri in conversazione con Antonio Monda. Scrittore, giornalista e direttore di HuffPost Italia, Feltri ha scritto i libri Il prigioniero, pubblicato nel 2002 e dedicato alla vicenda di Adriano Sofri, e Novantatré, una cronaca della stagione di Mani Pulite uscita nel 2016. Ha collaborato con Il Foglio e Libero, prima di diventare caporedattore a La Stampa, dove cura la rubrica di prima pagina “Buongiorno”.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazione consigliata al numero 0662288768.

Dal 25 giugno al 2 luglio il Festival proseguirà ad Capri con gli appuntamenti a Villa San Michele (Anacapri) e poi con i tradizionali incontri a piazzetta Tragara.

Il programma della 18esima edizione ha inaugurato una nuova tappa del Festival a Venezia (lo scorso 14 giugno) con la partecipazione dello scrittore Nathan Englander presso splendida sede delle Procuratie Vecchie di Venezia, Casa di The Human Safety Net.

Le Conversazioni

Molti i nomi di protagonisti della cultura internazionale che hanno preso parte alle passate edizioni de Le Conversazioni, che ha inaugurato nel 2006 e che conta ad oggi oltre 250 ospiti. Tra i protagonisti ricordiamo: Jonathan Franzen, Zadie Smith, Jeffrey Eugenides, David Foster Wallace, Martin Amis, Ethan Coen, Michael Cunningham, Ian McEwan, Chuck Palahniuk, Salman Rushdie, Paul Auster, Patrick McGrath, E. L. Doctorow, Jonathan Safran Foer, Joshua Ferris, David Byrne, Colum McCann, Michael Chabon, Elizabeth Strout, Donna Tartt, Hanif Kureishi, Nicole Krauss, Anna Funder, Junot Diaz, Rachel Kushner, Don DeLillo, Erica Jong, Wole Soyinka, Jamaica Kincaid, Marlon James, Fran Lebowitz, Vendela Vida, Dave Eggers, Helen Oyeyemi, Ian Buruma, David Mamet e molti altri.

Le Conversazioni 2023 è prodotto da Dazzle Communication con il patrocinio del MiC. Il Festival è affiancato a Roma da Intesa San Paolo ed Enel in qualità di Official Sponsor.

Il programma completo degli incontri della 18ª edizione de Le Conversazioni è presentato in collaborazione con Hotel de Russie, Procuratie Vecchie di Venezia, Casa di The Human Safety Net, Palazzo Merulana, Villa San Michele e Città di Capri. Programma completo e aggiornamenti su www.leconversazioni.it

Le Conversazioni 2023, il programma

ROMA - Hotel de Russie, Terrazza Sergej, via del Babuino 9

lun 12/6 Marco Ferrante

VENEZIA - Procuratie Vecchie di Venezia, Piazza San Marco

mer 14/6 Nathan Englander

ROMA - Palazzo Merulana, via Merulana 121- ore 19.00

mar 20/6 Nadia Terranova

mer 21/6 Mattia Feltri

CAPRI

Villa San Michele (Anacapri) - ore 19.00

dom 25/6 - lun 26/6 - mar 27/6

Piazzetta Tragara - ore 19.00

mer 28/6 - giov 29/6 - ven 30/6 - sab 1/7 - dom 2/7