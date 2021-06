"Come il mal di pancia", Le Coliche a Sessantotto Village

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 10/06/2021 al 10/06/2021 Orario non disponibile

Sessantotto Village giunge alla sua ottava edizione. Sul palco, per tutta l'estate, si alterneranno tantissimi artisti che daranno vita ad una rassegna ricca di eventi e sorprese.

Dal teatro cabaret ai concerti di musica rock e jazz, dagli spettacoli di danza al teatro delle marionette per i più piccoli. Un caleidoscopico calendario di eventi totalmente gratuiti, pensato per divertire tutti, in chiaro stile Sessantotto Village.

Apriranno la programmazione, giovedì 10 giugno, Claudio e Fabrizio Colica, i due fratelli che con l’abile di regia di Giacomo Spaconi hanno dato vita a Le Coliche, fenomeno comico del web. Presentano sul palco del Villaggio il loro libro d’esordio “Come il mal di pancia” edito da Mondadori: un diario tragicomico, un racconto brillante e pungente che vi farà ridere, certo, ma anche riflettere su cosa vuol dire essere fratelli.

A seguire la serata sarà animata dallo spettacolo del comico Luciano Lembo. Il “suo” Robert De Niro è stato uno dei personaggi di spicco a “Colorado Cafè”, mentre nel cast di “Zelig Off” ha vestito i panni di un single disperato.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...