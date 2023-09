Le città invisibili: serie pittorica di Giovanni di Rosa ricordando Italo Calvino

Il 30 settembre 2023, dalle ore 18.30, inaugura presso Spazio Urano la personale di Giovanni di Rosa, a cura di Simona Pandolfi. Nel centenario dalla nascita di Italo Calvino, con la serie “Le città invisibili” l’artista approfondisce attraverso la pittura ad olio le dinamiche visive e sociali che si nascondono dietro la città e la rappresentazione di essa.

Il suo sguardo si sofferma sulle variegate relazioni che si possono innescare tra le persone e lo spazio, sia all’interno degli edifici che all’esterno. Con un’acuta penetrazione psicologica, l’artista osserva la città sottolineandone anche la mancanza di una concreta interazione, soprattutto in quei luoghi dove sarebbe naturale il contrario: siti archeologici, piazze, spazi per concerti, chiese, musei, etc.

Scriveva, non a caso, Italo Calvino ne “Le città invisibili” che «le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di sogni d’un linguaggio».

Lo stesso di Rosa si pone in un atteggiamento di ascolto; nelle sue opere è evidente il colloquio empatico che si va ad instaurare tra il pittore e i personaggi ritratti e il costante recupero di un contenuto umano profondo anche tra le vie solitarie e le spopolate strutture architettoniche della città. In questo senso, la sua ricerca artistica potrebbe essere vista come un contributo a una maggiore consapevolezza dell'importanza di una pianificazione urbana attenta alle impellenze della comunità e alla valorizzazione della bellezza della città.

Nelle sue tele presenta un tratto rapido e incisivo e al tempo stesso ricco di particolari. La velocità delle pennellate sgretola le forme, elimina i contorni delle figure, restituendo comunque la verità degli impeti o dei silenzi emotivi; in quest’attitudine l’artista denota una concordanza con le rappresentazioni popolari e le tematiche sociali affrontate dalla grande stagione della pittura napoletana di metà Ottocento.