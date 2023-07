"Le città invisibili", rassegna cinematografica al MAXXI

Prezzo non disponibile

Da mercoledì 5 a giovedì 27 luglio, Fondazione Cinema per Roma e MAXXI in collaborazione con Alice nella città realizzeranno “Le città invisibili”, una rassegna cinematografica che si svolgerà nell’ambito di Estate al MAXXI 2023. Le proiezioni, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili, si terranno nella piazza del MAXXI a partire dalle ore 21.

Nel centenario della nascita di Italo Calvino, la rassegna “Le città invisibili” celebrerà uno dei romanzi più famosi del grande scrittore con una serie di film che si interrogano sull’universo urbano trasfigurando la realtà senza porre alcun limite all’immaginazione.

"Le città invisibili", la rassegna

Si inizia mercoledì 5 luglio con Metropolis di Fritz Lang, antesignano del cinema di fantascienza, uno dei capolavori del cinema espressionista. Nel film, Metropolis, la megalopoli del futuro, è divisa in due parti: nella città di sopra vivono i ricchi, che godono di tutti gli agi, in quella inferiore gli operai, sfruttati come schiavi.

Giovedì 13 luglio sarà la volta di Zootropolis, che sarà proiettato in collaborazione con Alice nella città. I registi Byron Howard e Rich Moore portano sul grande schermo una storia di tolleranza e accettazione all’interno di una città che non assomiglia a nessun’altra, progettata e abitata dagli animali.

Giovedì 20 luglio sarà proiettato Blade Runner – Final Cut di Ridley Scott. Liberamente ispirato al romanzo “Il cacciatore di androidi” di Philips K. Dick, il film è ambientato in una desolante Los Angeles collocata nel futuro, dove una società, la Tyrrel Corporation, ha sviluppato un ardito programma: la creazione di androidi, esseri sintetici completamente simili agli umani, ma dotati di capacità intellettuali e fisiche notevolmente superiori.

Giovedì 27 luglio la rassegna si chiuderà con la proiezione di Manhattan di Woody Allen. Sullo sfondo di una New York in bianco e nero dallo straordinario fascino visivo, il cineasta firma una delle opere chiave della sua filmografia, una storia di amori fragili che vede protagonisti Isaac e Mary (Diane Keaton), riuscendo a fondere in maniera unica la vena drammatico-pessimistica con la classica ironia che attraversa tutta la sua produzione.

Come partecipare

Le proiezioni, in versione originale con sottotitoli in italiano, si terranno nella Piazza del MAXXI (via Guido Reni 4a, Roma). L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

Il programma

5 luglio ore 21

METROPOLIS (v.o.s.)

di Fritz Lang, Germania, 1927, 149′

Cast: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich, Rudolf Klein-Rogge, Heinrich George, Fritz Rasp, Theodor Loos, Erwin Biswanger, Olaf Storm, Hans Leo Reich, Heinrich Gotho

13 luglio ore 21

ZOOTROPOLIS (v.o.s.)

di Byron Howard, Rich Moore, Stati Uniti, 2016, 108′

Voci di: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie Hunt

In collaborazione con Alice nella città

20 luglio ore 21

BLADE RUNNER – FINAL CUT (v.o.s.)

di Ridley Scott, Stati Uniti, 1982-2007, 118′

Cast: Sean Young, Harrison Ford, Edward James Olmos, Daryl Hannah, Rutger Hauer, Joanna Cassidy, M. Emmet Walsh, Brion James, James Hong, Joe Turkel, William Sanderson

27 luglio ore 21

MANHATTAN (v.o.s.)

di Woody Allen, Stati Uniti, 1979, 96′

Cast: Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway, Michael Murphy, Meryl Streep, Anne Byrne Hoffman, Karen Ludwig