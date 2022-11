Le Cirque WTP, i migliori artisti del circo contemporaneo a Roma

Per la prima volta in assoluto arrivano a Roma i migliori artisti al mondo del circo contemporaneo. Dal 4 all'8 gennaio 2023, "Le Cirque World’s Top Performers" saranno protagonisti al Palazzo dello Sport in versione Christmas Gala con lo spettacolo Alis.

Le Cirque World’s Top Performers è la più grande compagnia circense d’Europa, lo spettacolo è un'incredibile occasione per ammirare le acrobazie dei migliori artisti circensi del momento, per la prima volta insieme in uno show senza precedenti.

Equilibristi, acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti si alterneranno sul palcoscenico per quasi due ore di spettacolo, portando gli spettatori in un viaggio suggestivo, immaginario, stupefacente, con un'atmosfera ispirata alla letteratura fantastica dell’800 e al capolavoro del romanziere Lewis Carroll.

Accanto ai 23 artisti presenti sul palco,si esibiranno anche dei nuovi talenti, selezionati da Le Cirque World's Top Performers. Sul palco anche Onofrio Colucci, direttore artistico e maestro di cerimonia in scena, clown e attore dal talento straordinario riconosciuto a livello internazionale. Esibitosi in 50 Paesi con oltre 4.000 repliche, è stato protagonista delle più importanti produzioni del Cirque du Soleil, come O a Las Vegas, Zaia a Macao e Zed a Tokyo.

Foto dalla pagina Facebook de "Le Cirque World’s Top Performers"