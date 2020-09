Vivi i parchi del Lazio presenta "Le chiacchiere degli uccelli", laboratorio per bambini

Venerdì 11 settembre appuntamento con "Le chiacchiere degli uccelli" nell'area verde in via dei Numisi.

L'evento rientra nel programma di visite guidate ed eventi gratuiti per l’Estate 2020 dell’Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica, l’Associazione Nereide organizza un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati dai genitori.

"Nel parco c’è un grande cinquettio! Ma cosa si staranno dicendo?". Giocando attraverso dei lavoratori, i bambini lo scopriranno. La prenotazione al laboratorio è obbligatoria mandando una mail a info@nereide.eu e indicando nome, cognome, età del bambino e un recapito telefonico per ogni partecipante.

L'evento è limitato ad un massimo di 15 partecipanti. La visita si terrà dalle 17:30 alle 19:00 a via dei Numisi, 165 (ad angolo ci sono le poste italiane).