Le Case Romane del Celio: visite serali nei sotterranei di Roma

Quest’estate CoopCulture apre le Case Romane del Celio con nuove visite guidate e percorsi esperienziali, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere e approfondire un luogo straordinario: le Domus, infatti, note anche come la casa dei martiri Giovanni e Paolo, conservano oltre quattro secoli di storia, testimoni formidabili del passaggio tra paganesimo e cristianesimo. Situate al di sotto della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo sul Clivo di Scauro, tra il Colosseo e il Circo Massimo, costituiscono inoltre, insieme agli scavi della Basilica di San Clemente, uno dei luoghi più interessanti della Roma sotterranea.

Le Case Romane del Celio sono uno dei siti più affascinanti della Roma antica. Particolarmente suggestive con un percorso serale le Case Romane del Celio rappresentano una tappa fondamentale nella conoscenza della Roma più segreta. Gli appuntamenti prevedono visite guidate per poter ammirare il sito sotto le stelle, scoprire le abitudini dei cittadini dell’Antica Roma, ma anche degustare vini pregiati sotto la guida di un esperto sommelier.

Le date

Le Case Romane del Celio saranno aperte: 28 luglio, 25 agosto e 22 settembre 2023, dalle ore 20 alle 21:30, con biglietto d'ingresso intero a 20 euro. Di seguito programma e dettagli sulle visite guidate.

LE CASE ROMANE DEL CELIO SOTTO LE STELLE

Visite serali alla scoperta della Roma sotterranea

Scoprire alla luce delle stelle le Domus Romane attraverso le decorazioni originali dei venti ambienti ipogei splendidamente affrescati, databili tra il I e il IV secolo, e i numerosi cambiamenti alla struttura originaria.

29 luglio, 26 agosto e 30 settembre 2023

ore 20:00 e 21:30

biglietto intero euro 24,00

UN GIORNO NELL’ANTICA ROMA: LE CASE ROMANE DEL CELIO

Visita spettacolo alla scoperta delle abitudini dei cittadini dell’Antica Roma

All’epoca la Capitale era particolarmente caotica e disordinata, soprattutto nei quartieri più popolari, dove gli incendi erano all’ordine del giorno. I Romani trascorrevano il tempo libero all’interno degli affollati e grandi complessi termali. Un percorso intrigante ed ironico che prende ispirazione dagli scrittori di satira dell’epoca imperiale.

28 settembre 2023

ore 18:30

euro 32,00

SYMPOSIUM! VISITA CON DEGUSTAZIONE DI VINI

Il fascino dei sotterranei di Roma incontra il gusto di vini prestigiosi.

Un percorso culturale finalizzato alla scoperta di un’area archeologica “nascosta” tra le fondamenta della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, ma soprattutto un’esperienza che si caratterizza come modalità di fruizione alternativa, capace di avvicinare e affascinare i non addetti ai lavori agli usi e costumi dell’Antica Roma ed alla vita quotidiana: durante la visita si approfondirà il tema del vino nell’antichità del periodo classico. A seguito dell’itinerario, all’interno della suggestiva Sala dei Geni, i partecipanti all’attività potranno degustare una selezione di vini, tra i più prestigiosi delle cantine del territorio, guidati da un sommelier che, non solo descriverà le caratteristiche dei prodotti presentati, ma spiegherà l’evoluzione della produzione e del consumo del vino dall’epoca antica sino a nostri giorni.

Informazioni su https://www.coopculture.it/it/prodotti/le-case-romane-del-celio-sotto-le-stelle/