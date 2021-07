Le canzoni della radio, spettacolo all'Acustico Club

"Le canzoni della radio" è lo spettacolo proposto da Roberta Albanesi all'ACUSTICO CLUB e rientra nella più generale rassegna "Cantando la Storia": un ipotetico viaggio attraverso la storia delle città italiane che sono state culla della nostra canzone e delle nostre tradizioni.

Nella storia della canzone italiana, e non solo, ci sono state città dove, in anni differenti, pare si sia concentrato il talento, la creatività e la produzione dei maggiori autori.

Le cause di questa magica concentrazione sono molte, di natura diversa e assai complessa e trovano la loro spiegazione nelle condizioni economiche, politiche, sociali, ma anche climatiche o culinarie, che si sono venute a creare proprio in alcune città, che, in una apparente casualità, sono divenute punto di incontro e di scambio di idee di poeti e musicisti. A volte simbolo di una visione del mondo o snodo fondamentale nel dipanarsi culturale del nostro Paese. Abbiamo scelto alcune città simbolo per iniziare un viaggio fatto di “Incontri-racconti musicali sulla canzone inserita nel contesto storico, politico e culturale dell’ultimo secolo”

Attraverso il clima e gli interpreti di queste città la storia della nostra canzone continua a parlarci, con le parole e le note delle sue melodie per raccontarci come eravamo e forse come siamo ora.

Nella storia del nostro paese la canzone non è stata sempre e solo “musica leggera”, a volte ha dovuto sopportare il peso del messaggio politico non sempre direttamente esplicito, altre volte si è fatta carico delle ribellioni o della denuncia sociale, smarcando i paletti imposti dalla cultura, non proprio progressista, di un paese dove il divario tra nord e sud non è mai stato superato, oltrepassando i divieti imposti dalla censura prima morale e poi politica: basti ricordare che già nel 1900 la celeberrima romanza “E lucevan le stelle” (Tosca) fu censurata con la sostituzione dell’allusione alle “forme” con una visione più castigata indirizzata alle “chiome”.

In questo viaggio storico regionale abbiamo scelto alcune delle città simbolo che potessero rappresentare le radici della nostra cultura attraverso la canzone d’autore e le riflessioni che questa ci ha suscitato.

