Le Beatrici di Stefano Benni in scena al Teatro Petrolini

Tratto dall’omonimo libro di Stefano Benni per la regia della regista Paola Settimini, “Le Beatrici” propone 8 monologhi dai quali emergono gli spaccati di vita di altrettante donne, diversissime tra loro ma ciascuna con i propri problemi, angosce, drammi e destini ineluttabili.



Tutte le protagoniste posseggono un animo forte e determinato e hanno una personalità veramente travolgente, pur essendo ognuna profondamente diversa dall’altra.



Una suora assatanata, una donna ansiosa e una donna in carriera, una vecchia bisbetica e una vecchia sognante, una giovane irrequieta, un’adolescente crudele e una donna-lupo.



Un continuum di irose contumelie, invettive, spasmi amorosi, bamboleggiamenti, sproloqui, pomposo sentenziare. E ancora ammiccanti confidenze, vaneggiamenti sessuali, sussurri sognanti, impettite deliberazioni.



Poste in un luogo e in un tempo non definiti, ogni donna è figlia dei tempi che corrono. Le loro parole sanno essere ironiche, ciniche, corrosive.



Grazie alla maestria dell’autore, ci si ritrova coinvolti nelle loro storie e a vivere i loro 1000 diversi sentimenti trascinati dalla dissacrante e profonda ironia che caratterizza Benni. Uno “spartito” di voci, un’opera unica fra teatro e racconto che arriva come una frustata.



Cast: Antonella Rebisso, Irene Baruffetti, Katia La Galante, Massimo Giorda, Sabrina Menini, Barbara Langella, Ilaria Monfardini, Nicholas Vigna, Francesco Testi.



La regista Paola Settimini vive tra La Spezia e Roma. Da diversi anni realizza principalmente documentari.



“Le Beatrici” è la sua prima regia teatrale.