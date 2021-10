LE AVVENTURE DI PINOCCHIO



Partendo dal lavoro attoriale del corpo, inteso come fautore di creatività e bellezza, viene realizzata una rappresentazione immaginifica della storia del burattino che ha fatto emozionare generazioni di adulti e bambini.

Verranno utilizzati la danza, il canto e il teatro performativo, di immagine, secondo la precisa cifra e linea della regista Giorgia Filanti, per narrare le vicende di Pinocchio.

Lo spettacolo è un lavoro blues and rock, dove le musiche composte da Sergio de Felice, rendono atmosfere non usuali.

Non verranno infatti utilizzate scenografie, proprio per permettere allo spettatore di immaginare gli scenari dove si svolgono le fantasmagoriche avventure del burattino, che attraverso un processo di iniziazione alla vita, si tramuterà alla fine in un essere umano.

Tutto il lavoro si basa sull'opera originale: Le avventure di Pinocchio.

Storia di un burattino che è un romanzo scritto da Carlo Collodi, pseudonimo del giornalista e scrittore fiorentino Carlo Lorenzini.

La prima metà apparve originariamente a puntate tra il 1881 e il 1882, pubblicata come La storia di un burattino, poi completata nel libro per ragazzi uscito a Firenze nel febbraio 1883.

dal 28/10/2021 al 29/10/2021

