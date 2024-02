Le avventure di Pesce Gaetano a Centrale Preneste Teatro

Il prossimo spettacolo della rassegna per tutta la famiglia “Infanzie in gioco” a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) arriva da Empoli: domenica 11 febbraio, alle 16.30, Giallo Mare Minimal Teatro porta in scena “Le avventure di Pesce Gaetano” di e con Vania Pucci.

Questo spettacolo per bambini è liberamente ispirato al libro “Il pesciolino nero” di Samad Behrangi. In scena un artista multimediale muove i personaggi realizzati in digitale e li fa interagire con l’attrice mentre una sand artist scolpisce, modella, disegna con la sabbia ambienti e situazioni che vengono proiettati in diretta. I disegni di sabbia dal vivo e le animazioni digitali sono Ines Cattabriga, l'operatore multimediale è Giacomo Saradini.

“Le avventure di Pesce Gaetano” è la storia che nonna Pesce racconta ai suoi 12.000 figli e nipoti, tutte le sere in fondo al mare. È la storia di Gaetano, un pesciolino curioso dalla grande coda che è nato nella sorgente, sulle alte montagne. Prima di addormentarsi sogna di fare un grande viaggio alla scoperta del mondo. Un giorno decide di partire, ma l’unico modo per andar via è gettarsi nella cascata. Inizia con questo atto di coraggio un viaggio alla scoperta del mondo, dalla cascata arriverà nel ruscello, nel fiume, e poi nel mare. Quanti incontri farà Gaetano in questo lungo viaggio, alcuni paurosi altri piacevoli: i pesci grigi, il granchio, l’allodola, l’airone, le lavandaie, il luccio e infine l’orata, il pesce Lanterna. In questo viaggio impara tante cose ma alla fine chissà se Gaetano ritornerà a casa o continuerà il viaggio. Adatto dai 3 agli 8 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.