"Le avventure di Hercules", spettacolo teatrale per bambini

Domenica 10 Aprile ore 11.15 al Teatro Tirso de Molina va in scena lo spettacolo "Le avventure di Hercules!".



Ercole, un semi-Dio nato dall’unione tra Zeus e la mortale Alcmena, ignaro delle sue origini, si sente continuamente diverso dagli altri e non ne capisce il motivo. È prima di tutto un ragazzo, che ancora non sa chi è o cosa farà di se stesso. La diversità può avere molte forme; a 16 anni ciascuno di noi è “diverso”. Solo con l’aiuto di buoni amici e maestri ancora migliori potrà affrontare con coraggio le “fatiche” della vita (che siano 12 o no) e trovare la sua strada, imparando a riconoscere i suoi sentimenti e a difenderli con tutte le sue forze. Tutte queste cose serie raccontate tra risate e satiri e muse cantanti (dal vivo), senza scordare un pizzico di magia e due granelli di follia.



Regia: Olimpia Alvino, da Adattamento e regìa di Olimpia Alvino. Con Olimpia Alvino, Teresa Calabrese, Leonardo Conte, Valeria Spada, Valerio Ribeca, Martina Cenere. Compagnia: Gatta Nera Teatro.





