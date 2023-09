"Le Amanti - Live!", Massimo Leoni al Parco del Celio

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, martedì 12 settembre, Massimo Leoni: Le Amanti - Live! "Tra rock e poesia, dal vivo il secondo lavoro musicale di Massimo Leoni, cantautore e giornalistica politico di Skytg24".

A tre anni dal suo primo lavoro musicale, Canzonette morali, esce per l'etichetta Alfamusic il nuovo album di Massimo Leoni: Le amanti. L'anchor e commentatore politico di Skytg24, che analizza quotidianamente la giornata politica nella sua "Guida", usa qui un suono più scuro e sporco dell'album precedente, con i testi che procedono per immagini e diventano, all'ascolto, racconti. Una costruzione della musica e degli arrangiamenti lontana dal mainstream pop: ricchi, verticali, regalano sorprese a ogni riascolto. Il brano che da nome all'album, aggiunge un indizio nel suo titolo, tra parentesi: "vita e no".

"Non si parla di amori più o meno clandestini ma, appunto, della vita e del suo opposto, misura e conclusione di ogni esistenza", spiega Leoni. La voce di Leoni in Le amanti è più matura e presente rispetto a Canzonette morali, racconta spesso storie di donne (Le donne alla sera, Portati via di qui, Camminare il mondo, La primavera). Poi, i dubbi dell'esistenza (Cosa non c'è, Sassi e aria spostata, L'ultimo amore, Dentro te) e gli intermezzi di serenità (Brevi felicità).

Completano il lavoro due cover, provenienti da mondi musicali molto diversi: il jazz e la grande canzone americana di Angel Eyes; il progressive rock di The lamb lies down on Broadway, leggendario ultimo titolo dei Genesis con Peter Gabriel, che qui assume il suono scuro dell'elettronica contemporanea, per poi aprirsi in un finale luminoso e suggestivo.

Inizio concerti ore 21,30