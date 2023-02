LDA da Sanremo a Valmontone Outlet

Dopo il successo di Sanremo, LDA arriva a Valmontone Outlet. Domenica 19 febbraio il cantante presenterà il nuovo album.

Alle 16 il figlio di Gigi D'Alessio incontrerà i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album “Quello che fa bene” di cui fa parte anche la canzone “Se poi domani” che gli ha permesso di posizionarsi al 15° posto nella sua prima presenza al Festival.

Appuntamento presso Red La Feltrinelli nella piazza centrale dell’Outlet. Per accedere all’evento sarà necessario essere in possesso del CD. Chi decidesse di acquistarlo direttamente presso lo store Red riceverà in omaggio un pass per accesso prioritario.