Lazza al Civitavecchia Summer Festival

Il tour estivo di Lazza prosegue e, dopo la tappa dello scorso 21 giugno, a Rock in Roma, è tempo di lasciare la città per arrivare in riva al mare. Il rapper milanese, dopo il successo del suo ultimo album Sirio, arriva al Civitavecchia Summer Festival.

Sarà proprio lui ad aprire la manifestazione in piazza della Vita. Lo seguiranno, per tutto il mese di agosto, tantissimi artisti.

Di seguito il programma completo del Civitavecchia Summer Festival:

11 agosto – Lazza

15 agosto – Max Angioni

16 agosto – Irama

19 agosto – Avion Travel

20 agosto – Achille Lauro

22 agosto – Psicologi

23 agosto – Francesco Renga

24 agosto – DecameRock

25 agosto – Noyz Narcos

26 agosto – Enrico Brignano

