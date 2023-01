"Lazio. Una Regione in più per le periferie", la mostra a La Vaccheria

Un viaggio attraverso 35 scatti, un colpo d’occhio sulle periferie della Capitale che racconta gli investimenti compiuti dalla Regione Lazio sul territorio e testimonia una città in continuo mutamento, un organismo che pulsa e respira insieme ai suoi abitanti. È il fil rouge della mostra fotografica "Lazio. Una Regione in più per le periferie", realizzata da Roma Fotografia, associazione impegnata da anni nella diffusione dell'arte dell'immagine e della visual art, con il supporto della Regione Lazio e il patrocinio di ATER Roma.

Gli scatti di Maria Cristina Valeri, Alex Mezzenga e Gilberto Maltinti di Roma Fotografia raccontano i cambiamenti strutturali, i nuovi colori che hanno sostituito il grigio dell'abbandono, i murales di grandi artisti, gli spazi verdi attrezzati e i playground fruibili da milioni di cittadini che vivono territori enormi della città (da Torre Gaia a Primavalle, da Centocelle a Pietralata, dal Tufello a Tor Bella Monica). Elementi che hanno trasformato la la percezione visiva che le periferie evocano ma soprattutto la dignità di chi le abita. Uno skyline che spazza via l’anonimo, l’impersonale e restituisce, o inizia a restituire, ai suoi cittadini abitazioni confortevoli, moderne e funzionali e, non meno importante, un contesto sociale e culturale attraverso creazioni artistiche, sportive e ricreative.

Rappresentare l’impegno dell’amministrazione regionale per favorire percorsi di inclusione, sostenibilità e innovazione, di rigenerazione urbana, sociale e culturale è infatti solo uno degli obiettivi del progetto. L'intento è anche quello di offrire una nuova idea di periferia e di città attraverso un palinsesto di eventi composto da racconti fotografici, video, talk e appuntamenti di approfondimento sui valori messi in campo e i risultati conseguiti in tema di riqualificazione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica. Negli ultimi anni l’Amministrazione regionale ha investito circa un miliardo di euro sulla rigenerazione dei complessi ATER con decine di cantieri a Roma e nel Lazio, che hanno permesso di ristrutturare ed efficientare migliaia di alloggi, garantendo maggiori servizi e migliorando la qualità abitativa.

"La rigenerazione urbana ha il potere primario di mutare la qualità e il decoro delle realtà abitative, ma anche quello di creare una rigenerazione sociale e culturale, che migliora il senso di dignità e di equità - dichiara Maria Cristina Valeri, presidente di Roma Fotografia - Imprimere un’identità che caratterizzi le periferie, sempre più ampie e lontane dal centro storico, si pone come una sfida fondamentale per la vita di milioni di cittadini che le abitano".

Per "Lazio. Una Regione in più per le periferie" è in programma un doppio opening. Sabato 28 gennaio, alle ore 16, la mostra sarà inaugurata alla Vaccheria, il nuovo spazio culturale del quartiere Eur che ospita fino al 31 marzo una mostra su Andy Warhol. Alle 18 gli autori terranno una visita guidata. Martedì 31 gennaio, sempre alle ore 16, è in programma l’apertura dell’esposizione presso il Centro polifunzionale Statuario in zona Capannelle.

Ad entrambe le inaugurazioni sarà presente l’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani.