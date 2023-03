Laura Sciocchetti Quartet "That old Feeling" in concerto al Charity Café

Laura Sciocchetti, accompagnata da una ritmica d'eccezione, interpreterà un'accurata selezione di standard americani tratti dell'era swing, bebop e hard bop, scegliendo tra autori illustri quali Porter, Gershwin, Rodgers and Hart, Ellington, Styne, Monk, Silver, Shorter.



Nata a Roma nel 1986, Laura Sciocchetti inizia da adolescente lo studio di canto, chitarra e pianoforte, coltivando nel contempo la passione per il teatro. Studia il linguaggio Jazz con Elisabetta Antonini e successivamente si perfeziona presso il conservatorio S. Cecilia di Roma, dove si laurea cum Laude in canto ed ha l’opportunità di studiare con artisti del calibro di Maria Pia De Vito, Carla Marcotulli, Danilo Rea, Roberto Gatto, Paolo Damiani. Dal 2017 è voce solista nella Orchestra Nazionale di Jazz dei Conservatori Italiani diretta dal Maestro Pino Jodice.



Si esibisce in numerosi Festival e Teatri, tra cui: Emilia Romagna Festival, Pescara Jazz, Ancona Jazz, Tuscia in Jazz, Casa del Jazz di Roma, Auditorium Parco della Musica di Roma, Festival di Ravello, Festival delle Dolomiti, Settimana Mozartiana di Chieti, Radio Rai 1 ed altri. Ha collaborato con: Maria Pia De Vito & Burnogualà Large Vocal Ensemble, con il quale registra il disco “Moresche e altre invenzioni” (Parco della Musica Records, 2018) con ospiti Rita Marcotulli e Ralph Towner; Paolo Damiani, con il quale registra “Silenzi Luterani” (Alfa Music, 2019) con ospite Daniele Tittarelli; Pino Jodice (Orchestra Nazionale di Jazz dei Conservatori).



Nel 2015 vince il Concorso Vocale "Lady Day" indetto da Ancona Jazz. Ha suonato con: Maria Pia De Vito, Paolo Damiani, Daniele Tittarelli, Carla Marcotulli, Bruce Ditmas, Riccardo Biseo, Greg Burk, Mario Corvini, Orchestra Nazionale di Jazz dei Conservatori diretta da Pino Jodice, Orchestra Sinfonica Abruzzese. Nel 2020 esce il suo primo disco di composizioni originali dal titolo “Characters”, per Filibusta Records. Attualmente si esibisce in club, festival e rassegne con varie formazioni con alcuni dei migliori musicisti della scena musicale romana.



Line-up

Laura Sciocchetti: voce

Lewiss Saccocci: piano



Andrea Nunzi: batteria