Laura Pausini World Tour a Roma

Laura Pausini World Tour 2023/2024 raddoppia le date di Roma, Bari e Milano. Si arricchisce con tre nuovi concerti la “luna di miele” della cantante italiana più premiata del mondo, a poche settimane dal successo di #Laura30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent’anni di carriera.

Il tour, dopo un’anteprima estiva in Piazza San Marco a Venezia (30 giugno – 1e 2 luglio) e Plaza de España a Siviglia (21-22 luglio) sarà poi in Europa (Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart), in Sud America (Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà) e in USA (Miami, Houston, Chicago, Los Angeles e Orlando) per poi ritornare a New York, da dove la maratona del trentennale ha avuto inizio, questa volta nella suggestiva cornice del Madison Square Garden e da li proseguire con nuove date per questo inarrestabile Tour.

Laura Pausini World Tour 2023/2024 è organizzato e prodotto da Friends & Partners e prenderà il via a dicembre da Roma (la data zero sarà l’8 dicembre a Rimini), per proseguire poi nel resto d’Italia (Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano e infine Milano).

Le date dei concerti di Laura Pausini a Roma

12 DICEMBRE 2023 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

13 DICEMBRE 2023 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT (NUOVA DATA)