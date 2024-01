Latta e Cafè Riccardo Dalisi. Napoli e il Teatro della Decrescita

Le proiezioni si susseguono in loop dalle 11:15 fino alle 18:30

Dal 16 gennaio al 4 febbraio, lo schermo della videogallery del MAXXI si accende con la proiezione di un singolare documentario sperimentale nato dall’incontro tra due personaggi: il geniale architetto-designer napoletano Riccardo Dalisi, protagonista della grande retrospettiva al MAXXI e l’artista e videomaker avellinese Antonello Matarazzo.

Dalisi, figura di spicco nel panorama internazionale del design contemporaneo, personalità anticonvenzionale e rivoluzionaria, è un artigiano puro, autore della caffettiera napoletana prodotta da Alessi, ma anche creatore di formidabili oggetti frutto di materiali di riciclo, come latta, carta, ceramica, vetro, legno e stoffa.

Matarazzo, con il suo stile inconfondibile, racconta Dalisi anche attraverso le testimonianze di studiosi e colleghi dell’architetto, mettendo in scena l’immaginario napoletano e affrontando al contempo il problema del riciclo indicando nella cultura della decrescita la soluzione eco-compatibile al consumismo esasperato che caratterizza la nostra società.

Il documentario, realizzato nel 2009 e con la collaborazione di Bruno di Marino è al MAXXI in occasione della mostra Riccardo Dalisi. Radicalmente (Galleria 4, fino al 3 marzo), che presenta per la prima volta l’opera di Dalisi nella sua estrema varietà e vastità, in un percorso tra architettura e design, arte e artigianato, con un sorprendente allestimento dello Studio Novembre e a cura di Gabriele Neri. Dai laboratori creativi con i bambini di Napoli al rivoluzionario design “ultrapoverissimo”, dall’architettura alla reinterpretazione della caffettiera napoletana, dalle installazioni urbane alla rilettura delle mitologie mediterranee.