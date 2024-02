Inaugurazione Las Vegas Saloon: biliardo, cocktail e giochi da tavolo

Birre di qualità, cocktail raffinati e ottimo cibo espresso, in un ambiente ricercato, tra il pub irlandese e il classico saloon americano. Con un bellissimo biliardo protagonista della sala, freccette e giochi da tavolo. Il tutto scandito da serate con musica dal vivo o ideali per fare il tifo in occasione degli eventi sportivi più importanti della stagione.

Sabato 24 febbraio, a partire dalle 18, la grande festa di apertura di Las Vegas Saloon, il nuovo locale di via La Spezia 62, proprio all’uscita della fermata Lodi della linea C della metropolitana di Roma, tra il Pigneto e il quartiere di San Giovanni.

Un’occasione per trascorrere una serata in compagnia e in un’atmosfera di altri tempi, con un ricco aperitivo a buffet in omaggio. Las Vegas Saloon punta a diventare una delle nuove aperture più interessanti della stagione nella Città Eterna.