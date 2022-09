Ticket per le degustazioni €10,00 + calice€2,00 (possibilità secondo ticket per proseguire la vostra esperienza € 5,00) - Convegno gratuito - Masterclass "Degustazione al buio" €25,00 posti limitati prenotazione obbligatoria

Nel corso della 40esima Festa dell’Uva e del Vino si terrà la prima edizione del Lanuvio Wine Festival. Una passeggiata nel borgo medievale di Lanuvio durante la quale sarà possibile degustare una selezione di vini delle migliori cantine laziali.

Durante la manifestazione è previsto anche un convegno dal titolo “I Vini del Vulcano Laziale” seguito da una Masterclass molto particolare: “Degustazione al buio” a cura di Luca Boccoli e Ilaria Giardini. Al convegno interverranno oltre al Sindaco di Lanuvio Andrea Volpi, anche la Vice Sindaco con delega alla Città del Vino Valeria Viglietti, l’Assessore all’agricoltura e all’ambiente Simone Santilli, il Presidente di Arsial Mario Ciarla , il Referente AIS Castelli Romani Fabrizio Gulini, il giornalista e Ambasciatore dell’Associazione “Città del Vino” Luigi Jovino e l’enologo Cesare Pennacchia. L’incontro sarà moderato da Massimiliano Tommasi giornalista e consigliere SCR – Sistema Castelli Romani.

Per quanto riguarda la masterclass, invece, i curatori spiegano che si tratta di “un’esperienza emozionale, sensoriale senza la possibilità di vedere le bottiglie o il colore del vino. Fino alla conclusione della degustazione. È un modo nuovo di avvicinarsi al vino e imparare ad ascoltarlo.

Si svolge con gli occhi bendati e il vino diventa compagno di viaggio. Un amico che ti riporta alla mente bei ricordi e sensazioni a volte lontani nel tempo; percezioni e “sapori” legati a momenti particolari della nostra vita. È un percorso quasi introspettivo che parte dal gusto, dagli odori, dai suoni in un ambiente che facilita questo percorso. È un’esperienza che chiunque può provare a prescindere dal suo grado di “conoscenza” dei vini”.

L’appuntamento è per sabato 1 Ottobre dalle ore 17:00 presso il Cantinone (Piazza Santa Maria Maggiore)

Per info lanuviowinefestival@gmail.com - Pamela Garra 3341917642 oppure potete recarvi in via Monsignor Valerio Massaccesi 5 Lanuvio.